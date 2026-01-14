Guerra en el PC: Vallejo, Cataldo y Gajardo se enfrentan a Jadue tras acusaciones de “persecución política”

El ex alcalde de Recoleta apuntó contra los secretarios de Estado y los acusó de ser parte del “montaje” del Caso Farmacias Populares.

El Partido Comunista (PC) vive una verdadera guerra al interior de sus filas y que enfrenta a dos corrientes: el ala más dura representada por Daniel Jadue y la versión más moderada de la colectividad, a la cual adscriben los ministros Camila Vallejo (Segegob), Nicolás Cataldo (Educación) y Jaime Gajardo (Justicia).

Este enfrentamiento a un punto donde el ex alcalde de Recoleta acusó a los ministros Vallejo y Cataldo de ser parte de la “persecución política” que lo tiene como formalizado en el Caso Farmacias Populares y que le impidió ser candidato a diputado.

Jadue aseveró, en el marco del lanzamiento de un libro sobre el estallido social, que “estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”.

Estas palabras terminaron por hartar a los aludidos, además de Nicolás Cataldo, por lo que enviaron una declaración a la dirección general del PC para pedir que Daniel Jadue, quien dejó de ser militante por su situación judicial, se retracte de sus dichos.

Ante lo expresado por el otrora jefe comunal, el ministro Gajardo se limitó a responder que “los ministros de Estado tenemos una prohibición expresa de abocarnos o de intervenir en causas pendientes. Las investigaciones se hacen por organismos independientes, no se hacen bajo ninguna circunstancia con intenciones políticas. (…) Bajo ninguna circunstancia las declaraciones que ha realizado el exalcalde tienen asidero en la realidad”.

Frente a esta disputa que divide al PC, su presidente Lautaro Carmona apuntó que lo expresado por Jadue “no es ni el lenguaje ni la forma que yo uso o que la dirección del partido… Si tiene derecho o no, sí, pero hay espacios para decirlo, hay dinámicas, entonces espero que eso aconche”.