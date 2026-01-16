Evelyn Matthei advierte a la UDI y llama a no acomodarse: “Vean la DC si quieren saber lo que no podemos ser”

“No estamos aquí para conseguir puestos para nuestros militantes y amigos. Estamos para servir a Chile”, afirmó la ex candidata presidencial.

Evelyn Matthei reapareció públicamente este viernes en el Consejo Directivo ampliado de la UDI, donde se desmarcó de la disputa por cargos y llamó a buscar equilibrios en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

“Hoy no quiero hablar de personas. No quiero hablar de cargos, ni de tácticas, ni siquiera de elecciones. Quiero hablar de algo mucho más profundo y más exigente: quiero hablar de lealtad. Lealtad a nuestros principios, lealtad a nuestra historia y sobre todo, lealtad a Chile”, comenzó diciendo la ex candidata presidencial.

En este sentido, Matthei sostuvo que la UDI “nació desde una convicción profunda: que Chile necesitaba orden, responsabilidad, autoridad moral y un proyecto de desarrollo basado en la dignidad de la persona humana, la libertad y el mérito. Nacimos defendiendo una idea muy clara: que el Estado debe estar al servicio de las personas, y no las personas sometidas al Estado; que el progreso no se decreta, se construye con trabajo, esfuerzo y reglas claras; y que la justicia social no se logra con consignas, sino con oportunidades reales”.

Por ello, dijo que la obligación que tienen no es acomodarse “al clima del momento, nuestra obligación es decir la verdad, aunque cueste y aunque se pierdan votos”.

La advertencia de Evelyn Matthei a la UDI

Siguiendo en esa línea, la ex alcaldesa endureció el tono y advirtió: “Cuando un partido olvida sus principios, pierde su alma y cuando pierde su alma deja de ser útil para el país y pronto desaparece como partido además, vean la Democracia Cristiana (DC) si quieren saber lo que no podemos ser”.

Tras ello, Evelyn Matthei aseguró que “Chile necesita claridad, necesita liderazgos firmes, equipos con experiencia, y una visión de futuro que no dependa del aplauso fácil ni de la encuesta de la semana”.

Teniendo en cuenta lo anterior, señaló que el país “necesita una derecha que no tenga complejos en defender el orden, la ley y la autoridad democrática. Una derecha que crea en la movilidad social real. Una derecha que crea en la salud pública oportuna y de calidad, en la educación pública y subvencionada bien hecha, en el mérito como motor del progreso”.

“Si somos fieles a nuestros principios, Chile lo va a notar. Si somos coherentes, la ciudadanía lo va a reconocer. Y si actuamos con convicción y unidad, la UDI volverá a ser protagonista del futuro de Chile. Los invito, con humildad pero con firmeza, a renovar ese compromiso”, añadió.

Para cerrar, enfatizó que la “última lealtad es con Chile”, asegurando que “no estamos aquí para administrar el miedo. Estamos aquí para ofrecer esperanza con responsabilidad”. En este sentido, sostuvo que “no estamos aquí para conseguir puestos para nuestros militantes y amigos. Estamos para servir a Chile”.