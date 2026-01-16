Los acuerdos de los cancilleres de Chile y Bolivia que apuntan a restablecer la relación bilateral

La Cancillería destacó que “las conversaciones sostenidas en este encuentro y los acuerdos suscritos, dan cuenta de un proceso de acercamiento entre ambos países”.

Los cancilleres de Chile y Bolivia, Alberto Van Klaveren y Fernando Aramayo, respectivamente, suscribieron este jueves una serie de acuerdos en el marco de la visita del ministro altiplánico a nuestro país, con miras a estrechar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Ambas autoridades sostuvieron una reunión en la Cancillería, con el propósito de “revisar el estado actual de la relación bilateral y los múltiples vínculos que unen a ambos países“.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) informó que, “durante el encuentro, se abordaron materias económicas y comerciales prioritarias para Chile y Bolivia, entre las cuales se encuentra la modernización y profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 22) mediante la suscripción de dos protocolos adicionales”.

“Estos incorporan los capítulos sobre Comercio y Género y MiPymes y Cooperativas, junto con ampliar el Programa de Desgravación Arancelaria“, explicaron.

Los acuerdos entre los cancilleres de Chile y Bolivia

En el texto, la Cancillería detalló que “se suscribió un Memorándum de Entendimiento en materia de Turismo, orientado a promover la cooperación bilateral en la difusión y desarrollo de la actividad turística binacional”.

“De igual forma, ambas partes manifestaron su interés en avanzar, en el corto plazo, hacia una mayor apertura de los cielos mediante la suscripción de un Memorándum de Entendimiento orientado a la flexibilización del Acuerdo de Servicios Aéreos vigente entre ambos países“, añadió el comunicado, y precisó que “este acuerdo incorporaría la quinta libertad del aire y otras disposiciones con miras a fortalecer la conectividad aérea y dinamizar el intercambio bilateral”.

Respecto de la integración fronteriza, el Minrel apuntó que los cancilleres de Chile y Bolivia “conversaron acerca de la modernización del oleoducto Sica Sica, particularmente sobre la importancia de la pronta implementación del proyecto Reversa Ossa II Arica Charaña y la devolución del terreno denominado El Lastre ubicado en la ciudad de Arica”.

En el contexto medioambiental, desde la Cancillería afirmaron que los ministros “subrayaron la presentación conjunta de un proyecto de cooperación binacional al Grupo de Fondos para el Medio Ambiente Mundial (GEF) para la gestión sostenible de los recursos hídricos compartidos“.

Proceso de acercamiento entre ambos países

Además, Van Klaveren y Aramayo “destacaron la reactivación de la Comisión Demarcadora Chile–Bolivia que, tras tres décadas de inactividad, actualmente concentra sus esfuerzos en asegurar la continuidad de los trabajos de terreno en los hitos fronterizos del sector Colchane–Pisiga“.

Ambas autoridades “analizaron los desafíos comunes existentes en materia de seguridad fronteriza y cooperación migratoria, revisando la implementación de los acuerdos bilaterales suscritos en los años recientes. En ese contexto, las autoridades celebraron la aprobación en el Congreso chileno del Acuerdo de Homologación de Licencias de Conducir y el Acuerdo sobre Exención de Visas Diplomáticas para diplomáticos chilenos y bolivianos“, apuntó el texto.

Finalmente, desde el Minrel manifestaron que “las conversaciones sostenidas en este encuentro y los acuerdos suscritos, dan cuenta de un proceso de acercamiento entre ambos países, privilegiando el interés y necesidades de sus respectivos ciudadanos“.