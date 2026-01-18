Las críticas y la defensa del Gobierno por reacción ante incendios forestales: “Negligencia inexcusable” y “controversia inconducente”

Autoridades locales y parlamentarios de la zona cuestionaron la velocidad de reacción del Ejecutivo. Frente a esto, el ministro Elizalde aseguró que “no recuerdo que en un episodio de similar naturaleza un Gobierno haya anunciado un decreto con tanta celeridad”.

El avance de los incendios forestales mantiene en alerta a las regiones del Ñuble y Biobío, las cuales están bajo estado de catástrofe.

A raíz de esta emergencia, 16 personas han fallecido (15 en Biobío y 1 en Ñuble) y más de 20 mil hectáreas han sido consumidas por las llamas.

En este marco, el presidente Gabriel Boric junto a sus ministros inició un despliegue en la zona para monitorear el combate de los distintos focos del siniestro y evaluar las coordinaciones.

Lo anterior, mientras se está a la espera de la forma en que se establecería un eventual toque de queda en ciertos sectores dentro de las regiones.

Durante la mañana, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, afirmó que “a 10 horas de lo ocurrido, no recibo el apoyo del Gobierno en la operatividad”. Por su parte, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, antes del Cogrid advirtió que “el presidente anunció un Estado de Catástrofe” sin firmar el decreto, lo que habría hecho provocado un retraso en la toma de control por parte de la jefatura de Defensa.

Frente a esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que “este debate que se ha establecido respecto a la dictación del decreto me parece que es inconducente y no da cuenta de cómo funciona la institucionalidad en la materia”.

A lo que agregó: “Yo no recuerdo que en un episodio de similar naturaleza un Gobierno haya anunciado un decreto con tanta celeridad”.

La evaluación de los parlamentarios de la Región del Biobío y a la reacción del Gobierno ante los incendios forestales

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) cuestionó la velocidad de la reacción del Gobierno, señalando que “actuó tarde con lo solicitado por los alcaldes en estado de emergencia, casi 15 horas demoró en aquello, en el Estado de Excepción, que requerían. También en cuanto a los fallecidos que teníamos en Biobío, fue confuso y negligente que el ministro del Interior diera una información y a los 10-15 minutos el ministro de Seguridad informara la real cantidad de fallecidos“, dijo a La Tercera.

Roberto Arroyo (PSC) afirmó que la situación en la zona centro sur “vuelve a dejar en evidencia que el país aún enfrenta serias debilidades en materia de prevención, coordinación y respuesta oportuna”.

“Si bien hubo despliegue de recursos durante el sábado y domingo, la reacción fue en muchos casos tardía, y la información hacia la ciudadanía no siempre fue clara ni oportuna”, añadió.

La parlamentaria Clara Sagardía (FA) cuestionó que “la respuesta ha sido lenta”, haciendo alusión al tiempo que pasó entre el anuncio del estado de catástrofe y la toma de razón por Contraloría. “Creo que el centralismo le hace muy mal a nuestras comunidades, a nuestras regiones, porque no le permiten tomar decisiones inmediatas”, aseveró.

Si bien Johannes Kaiser no es diputado de la zona, el ex candidato presidencial también cuestionó el accionar del Ejecutivo: “A las 3 de la mañana sale este comunicado (anuncio de Boric). A las 10 todavía no estaba tramitado el decreto qué establece estado de catástrofe. Esto es una negligencia inexcusable”, expresó.