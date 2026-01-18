La donación de Estados Unidos para el combate de los incendios en Chile y el despliegue del Gobierno en Ñuble y Biobío

Tras los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, anunció que brindarán apoyo al país para combatir la emergencia.
A través de su cuenta de X, el diplomático aseguró que recibió la instrucción del propio presidente norteamericano, Donald Trump.
“El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”, comenzó diciendo Judd.
Tras ello, expresó que “en los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”.
Dicho anuncio, lo entregó luego de que se realizara el último balance oficial por los incendios forestales que golpean a la zona centro sur, donde el Gobierno confirmó la muerte de 16 personas.
El despliegue del presidente Boric y sus ministros por incendios de Ñuble y Biobío
El presidente Gabriel Boric emprendió rumbo a la Región del Biobío para seguir en terreno lo que ocurre con la emergencia.
En este marco, el mandatario despegó desde el Grupo 10 de la FACh, junto a las ministras de Salud, Ximena Aguilera, y de Desarrollo Social, Javiera Toro.
Después de que aterricen, se espera que el jefe de Estado sostenga reuniones con distintas autoridades regionales y con personal de Senapred, Carabineros, Conaf y PDI, entre otros.
Por otro lado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se trasladó a la Región del Ñuble para monitorear y realizar coordinación desde Chillán.
Dicho despliegue, se lleva a cabo en el marco del Estado de Catástrofe en el que ambas regiones se encuentran a raíz de los incendios forestales.
Durante las próximas horas, se espera que se confirmen los horarios y los sectores que estarán con toque de queda.