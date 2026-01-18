Punta de Parra, la localidad que fue arrasada casi por completo por incendios

La localidad cercana a Tomé ha sufrido daños casi irreversibles, ya que más del 80% de la zona ha sido destruida por las llamas.

Una grave emergencia enfrentan las regiones del Ñuble y Biobío a raíz de los incendios forestales, donde la localidad de Punta de Parra en Tomé, fue consumida casi por completo.

De acuerdo a las estimaciones de Bomberos y la Municipalidad, entre un 80% y un 100% de las casas fueron consumidas por las llamas, según consignó Radio Biobío.

En este marco, el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, aseguró que el balneario turístico, hogares aledaños y la escuela de Punta de Parra fueron afectadas por los incendios. En el caso del establecimiento educacional, se había inaugurado recién en 2025.

De acuerdo al citado medio, el 100% de lo que se denomina “Punta de Parra Antiguo” fue destruido por los siniestros. En este sentido, solamente dos poblaciones nuevas aledañas no han sido afectadas.

Con respecto a las víctimas de los incendios, se confirmó la muerte de una persona, quien en el momento en que las llamas llegaron a la localidad se encontraba durmiendo en su vivienda.

Según el último balance, son más de 253 casas destruidas, situación por la cual se mantiene el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío.

#Tomé sector Punta de Parra destrucción total en gran parte de la población vecinos solicitan asistencia urgente. pic.twitter.com/bC1vdahS0k — I.C.E. Biobío (@ICEBiobio) January 18, 2026