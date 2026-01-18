19 lesionados y 15 muertos: las cifras que han dejado los incendios en Ñuble y Biobío

El Gobierno realizó un balance sobre la emergencia que afecta a la zona que está bajo estado de catástrofe, donde se han contabilizado 15 fallecidos solo en el Biobío.

Luego de la sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la muerte de una persona en la comuna de Bulnes, Región de Ñuble, en el marco de los incendios forestales que afectan a dicha zona y a la Región del Biobío.

Cifras: El balance del Gobierno por incendios en Ñuble y Biobío

A lo anterior, se sumaron 14 víctimas fatales, tras una nueva actualización que brindó el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Sumado a ello se reportaron 14 personas heridas en Ñuble y cinco en Biobío, cuyas cifras podrían ir aumentando con el paso de las horas.

Respecto al balance de los incendios, son 24 que se mantienen en combate a nivel nacional, de los cuales nueve se concentran en Ñuble y cinco en Biobío.

Bajo este contexto, son más de 50 mil personas han recibido alertas SAE y algunas han sido evacuadas preventivamente para resguardar la vida de los habitantes. Existen “más de 160 albergados en la región de Ñuble, más de 700 albergados en la región de Biobío”, dijo Elizalde.

Presidente Boric viajará a Ñuble y Biobío por incendios forestales

Por otro lado, el secretario de Estado informó que el presidente Gabriel Boric viajará a las regiones de Ñuble y Biobío.

“El presidente Boric ha resuelto apersonarse, viajar directamente a la zona, tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado”, expresó.

“Estamos desplegando las ayudas en los lugares donde se han controlado los incendios para hacer el catastro de personas afectadas y que cuenten con el apoyo del Estado para enfrentar esta situación tan difícil”, añadió.

Además, advirtió que, de ser necesario, se evaluará la implementación de toque de queda nocturno para limitar la movilidad y reducir riesgos durante la emergencia.

Sobre la confirmación de víctimas, el ministro aseveró que “nosotros vamos dando información que es confirmada por las instituciones correspondientes”.