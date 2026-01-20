Formalizó narcomilitares y ex FACh: Trinidad Steinert, la fiscal que sería la ministra de Seguridad de Kast

El Ministerio Público ya informó la renuncia de Trinidad Steinert a la Fiscalía Regional de Tarapacá.

El presidente electo, José Antonio Kast, presentará oficialmente a los miembros de su gabinete este martes, y previo a ello, se resolvió uno de los principales misterios, el cual tiene que ver con la figura que asumirá el Ministerio de Seguridad Pública.

Según informó La Tercera, el futuro mandatario se decidió por la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

Lo anterior, pese a la ronda de nombres que sonaron en las últimas semanas, como el general (r) de Carabineros y diputado electo Enrique Bassaletti, el general (r) Luis Felipe Cuellar y el senador electo Rodolfo Carter, quien rechazó esta opción.

En medio de su inminente llegada al gabinete de Kast para ser ministra de Seguridad, el Ministerio Público informó la renuncia de Trinidad Steinert a través de un comunicado. “Se trata de una determinación de carácter personal, asociada a un nuevo desafío profesional”, detallaron.

La trayectoria de Trinidad Steinert, la ministra de Seguridad de Kast

Trinidad Steinert cuenta con más de 20 años de trayectoria en el Ministerio Público, donde ha resaltado por ser la fiscal que formalizó a narcomilitares y a ex funcionarios de la FACh por tráfico de ketamina, y a miembros del Tren de Aragua, en una zona golpeada por el crimen organizado.

Fue en febrero de 2024 cuando asumió como fiscal regional de Tarapacá, una zona clave en el combate de la actividad delictiva, ya que es una zona fronteriza.

Bajo su gestión, la Fiscalía ha perseguido a los principales miembros del Tren de Aragua, logrando la condena de su líder Carlos Leandro González Vaca, conocido como Estrella, quien recibió la pena más alta posible: presidio perpetuo calificado.

Recientemente, en junio de 2025, formalizó y logró que el tribunal decretara la prisión preventiva para siete ex suboficiales del Ejército que llevaron a cabo el traslado por tierra 161 kilos de cocaína y 30 kilos de pasta base.

Misma suerte tuvieron cinco ex suboficiales de la FACh, que en un vuelo institucional intentaron trasladar una maleta con cuatro kilos de ketamina hacia Santiago.

Antes de ingresar al Ministerio Público, Steinert egresó de Derecho de la Universidad Central de Chile en 1995, para luego cursar un magíster en Reforma Procesal Penal en el mismo establecimiento.

Su primera experiencia como persecutora fue como fiscal adjunta de la Fiscalía Metropolitana Sur en 2005, donde se mantuvo hasta el 2021. Tras ello, se desempeñó como fiscal adjunta jefe de Arica y Parinacota para luego pasar a Tarapacá.