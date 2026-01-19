Fundación Jaime Guzmán aconseja a Kast: “Para la promesa del Gobierno de emergencia se necesitan caras nuevas”

Este martes 20 de enero, el presidente electo José Antonio Kast presentará a su primer gabinete de Gobierno, un proceso marcado por la discusión con los partidos de oposición para equilibrar su composición entre técnicos y representantes del mundo político.

Al respecto, Claudio Arqueros, director de la Fundación Jaime Guzmán, advirtió que si Kast convoca “a las mismas caras de siempre”, su proyecto político corre serio peligro.

En declaraciones a radio Cooperativa, Arqueros expresó que “se necesitan nuevas caras para lo que ha sido la promesa del Gobierno de emergencia. Esas nuevas caras deben dar también una señal de que estamos ante un Gobierno de unidad efectivamente, si eso también fue un llamado al presidente. Ese es el equilibrio que el presidente tendría, a mi juicio, que buscar”.

“No podemos tener mismas caras si lo que estamos promoviendo es algo nuevo en virtud de cierta emergencia y es lo que le dio el triunfo a José Antonio Kast también: él se ha diferenciado del resto de las derechas, más allá del Gobierno de unidad que ha propuesto, prometido, llamado“, argumentó el académico.

En tanto, el ex subsecretario Rodrigo Ubilla, actual director del Área Política y Sociedad Civil de la Fundación Libertad y Desarrollo, defendió que José Antonio Kast ubique a sus más cercanos en puestos de poder.

“Su compromiso es un Gobierno de emergencia y de unidad para efectos de sacar adelante una agenda en materias de desarrollo económico, crecimiento, empleo, etcétera, en lo económico; el tema migración y el tema de seguridad”, expresó Ubilla.

En cuanto a su relación con Chile Vamos, Ubilla celebró que se haya entregado libertad de acción al presidente electo, apuntando que “no están los tiempos para el cuoteo”.

“Los partidos tienen que poner a disposición a su mejor gente para efectos no solo de administrar el Gobierno y colaborar con la agenda del presidente, sino que también con la relación con el Parlamento. La agenda de emergencia tiene un eje distinto. Por ejemplo, si en el eje crecimiento hay más gente de un partido que tiene ventajas comparativas que otro, bienvenido sea”, sentenció.