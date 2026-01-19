El mensaje de Marcel ad portas de que Jorge Quiroz asuma como ministro de Hacienda: “Es un cargo en el que se requiere humildad”

A horas de conocerse el gabinete de José Antonio Kast, Marcel se refirió al desafío de liderar la billetera fiscal, deseándole “suerte y humildad” al futuro designado.

A pocas horas de que el presidente electo José Antonio Kast dé a conocer la composición de su gabinete, el nombre del próximo ministro de Hacienda concita especial atención. En ese contexto, el ex titular de la cartera, Mario Marcel, se refirió públicamente y expresó sus deseos quien sería la nueva autoridad que asumirá el cargo: el economista Jorge Quiroz.

En conversación con Turno, el ex ministro abordó la inminente designación del responsable de las finanzas públicas del próximo gobierno y descartó tener objeciones personales respecto de que sea Quiroz quien lidere el Ministerio de Hacienda.

Consultado sobre si le genera desconfianza la figura del economista —debido a su vinculación con los casos de colusión de los pollos y los medicamentos—, Marcel afirmó: “no, él es un economista que tiene una trayectoria larga, que ha hecho distintas cosas en su vida y cómo eso se relaciona con el cargo que vaya a ejercer, si es que así se ratifica mañana. Es el presidente el que tiene que evaluarlo más que uno como ex ministro”.

Marcel fue enfático en marcar distancia respecto de eventuales juicios anticipados sobre su sucesor y subrayó la complejidad del cargo. “No me gustan los ministros que empiezan altiro a opinar de sus sucesores. Uno sabe lo difícil que es ejercer este cargo, es mucho más difícil de lo que parece, porque cuando se habla del dueño de la billetera fiscal parece que uno tuviera casi magia en las manos”, sostuvo.

Los dardos de Jara y la postura de Marcel ante eventual designación de Quiroz

El vínculo de Quiroz con los episodios de colusión ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por la ex candidata presidencial Jeannette Jara, quien ha manifestado públicamente su rechazo a que el economista asuma el cargo, apuntando a su rol como quien los “organizó”.

Pese a ese debate, Marcel optó por un tono institucional y concluyó con un mensaje transversal para quien resulte designado. “A quien quiera que ejerza ese cargo, le deseo suerte y humildad, porque creo que este es un cargo en el que se requiere humildad para entender que por mucho poder o responsabilidades que tenga, para quien está trabajando es para el país”, cerró.