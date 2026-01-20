La sorpresiva caída de Santiago Montt del gabinete de José Antonio Kast

“Fui honrado de que me hayan pedido servir a mi país como Ministro de Minería”, había anunciado en la previa.

El presidente electo, José Antonio Kast, sorprendió la noche de este lunes al no incorporar en su gabinete al ex CEO de Los Andes Copper, Santiago Montt, como ministro de Minería.

Aquello, luego de que la minera informara durante la jornada la renuncia de Montt a su puesto luego que fuera “nombrado Ministro de Minería del gobierno entrante del presidente José Antonio Kast”, según detalló en un comunicado.

Santiago Montt anticipó que sería ministro

De hecho, horas antes de que Kast entregara los nombres de su gabinete, el mismo Santiago Montt había emitido una declaración, señalando que “fui honrado de que me hayan pedido servir a mi país como Ministro de Minería”.

Se trata de un abogado de la Universidad de Chile, con estudios de postgrado en las universidades de Yale y Princeton.

No obstante, el presidente electo terminó por designar a Daniel Mas como biministro de Economía y Minería.

Se trata de un ingeniero agrónomo especializado en Economía Agraria por la Universidad Católica y, hasta su designación, se desempeñaba como vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Su agenda ministerial estará marcada por la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, con el objetivo de agilizar trámites sin rebajar estándares ambientales o sanitarios.