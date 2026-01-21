Chile Vamos reconoce “falta de experiencia política” de gabinete de Kast

Tras la presentación del equipo ministerial del presidente electo José Antonio Kast, en Chile Vamos surgieron matices respecto de la composición del gabinete, particularmente por la “falta de experiencia política” y la alta presencia de independientes. Así lo reconoció el diputado electo de Renovación Nacional (RN), Luis Pardo, quien recalcó que les corresponde respaldar la definición de Kast.

Pardo, en diálogo con Radio Cooperativa, describió la decisión como una jugada política que conlleva riesgos, pero que debe ser acompañada por los partidos oficialistas. “Yo creo que es una apuesta que está haciendo el presidente“, que si bien “implica riesgos“, como partido deben “respaldar” dicha decisión.

“Esperamos que en el resto de las nominaciones se logre una mayor integración de la experiencia política para complementar lo que es un gabinete, que tiene personas muy preparadas”, afirmó. El dirigente insistió en que, si bien hubiera sido preferible “una mayor presencia de experiencia política en el gabinete“, la conformación de los elegidos se enmarca “dentro de las prerrogativas del presidente“.

“Los partidos tenemos que colaborar para suplementar o complementar esa falta de experiencia política, algo que en las subsecretarías y en el resto de la estructura del Estado se puede ir manifestando”, añadió Pardo, enlace de Chile Vamos con la Oficina del Presidente Electo (OPE).

La defensa de Chile Vamos por el perfil técnico en vez de la experiencia

En defensa del perfil técnico y empresarial del equipo anunciado por Kast, Pardo respondió a las críticas de la oposición y contrastó la nueva administración con el gobierno saliente. “No hay ningún pecado en incorporar en un gabinete a personas que tienen experiencia en el mundo empresarial. Probablemente, está terminando un Gobierno que, justamente por no creer en eso, está dejando un no-legado bastante deficitario”, sostuvo.

Asimismo, marcó distancia con el primer gabinete del ex presidente Sebastián Piñera, asegurando que la actual nómina refleja una mayor diversidad. “Este gabinete tiene un tinte distinto. Hay otro tipo de criterio de selección y el resultado ha sido muy diverso”, destacando su “amplitud del rango político”.

Finalmente, Pardo recalcó que no se trata de un equipo homogéneo ni dominado exclusivamente por perfiles gerenciales. “Hay dos ex ministros de la presidenta Bachelet. No es menor que se trate de un gabinete donde no solo se trata de gerentes como se dijo. Hay muchos que no tienen nada de gerentes pero que sí tienen mucha experticia en los temas a los cuales se tienen que abocar, como el ministro Iván Poduje, por ejemplo”, concluyó.