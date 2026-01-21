Kaiser descarta subsecretarías para libertarios en próximo gobierno: “El PNL no es un partido de tercera categoría”

El diputado aseveró que aceptar ese tipo de cargos sería “una degradación” para la colectividad.

Luego que José Antonio Kast oficializara la presentación de su gabinete, Johannes Kaiser reiteró la negativa del Partido Nacional Libertario a sumarse al gobierno del presidente electo.

El líder de los libertarios fue entrevistado por 24 Horas, donde se le consultó si el PNL podría ingresar al gobierno de Kast en puestos de segunda línea, como subsecretarías y jefaturas de servicios, siendo tajante: “Esa opción está cerrada”.

En esta línea, Kaiser dejó en claro que el PNL “no es un partido de tercera categoría” para apuntar a ese tipo de cargos.

“Las subsecretarías son subsecretarías. Con el Ministerio de Minería nosotros no íbamos a estar dentro del comité político, y con la subsecretaría ya era una degradación más”, aseguró.

Junto con ello, Johannes Kaiser aclaró que José Antonio Kast solo les ofreció una sola subsecretaría de 40 disponibles.

“Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer como partido que defiende los intereses de nuestros ciudadanos. Ellos gobiernen, y en la medida en que se pueda cooperar, cooperamos. Pero este baile de máscaras tiene que terminar”, argumentó.

En tanto, también hizo alusión a lo expresado por Pablo Longueira, quien apuntó que el gabinete de Kast tiene “fecha de vencimiento” por el poco peso político de sus miembros.

“Hay otros campos donde el próximo gobierno va a tener que hacerse cargo de una problemática no menor: educación, salud, vivienda, reconstrucción. Y eso va a tensionar probablemente las capacidades y los recursos de los que dispone el Ejecutivo. Y la capacidad política ahí va a ser súper importante para mantener a la gente alineada”, sentenció.