Grau lamentó rechazo a “norma de amarre”: proyecto de reajuste del sector público es despachado a ley por Congreso

El Gobierno no logró reponer la indicación que restringía los despidos de funcionarios públicos y el Congreso puso fin a la tramitación de la iniciativa.

Tras un intenso debate, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el reajuste del sector público y la despacho a ley, aunque sin la denominada norma de “amarre” que dividió al Congreso.

En su tercer trámite constitucional, la Cámara Baja respaldó la iniciativa sin el “amarre”, norma con la cual el Ejecutivo buscaba “proteger” la estabilidad laboral de los funcionarios públicos.

Con la aprobación del proyecto, los trabajadores del sector público recibirán un reajuste de 3,4% nominal escalonado (2,0% desde diciembre pasado y 1,4% a partir de junio de este año).

Luego de que finalizara la votación y se despachara a ley, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, manifestó que “el reajuste se ha aprobado hoy día, finalmente. Esto va a permitir que los trabajadores del sector público reciban el reajuste y los beneficios económicos asociados”.

En esa línea, expresó que “se han aprobado más de 130 artículos en materias muy diversas e importantes para el país. Como por ejemplo, la posibilidad de que gobiernos regionales puedan financiar proyectos de empresas públicas. La norma de teletrabajo, que ha sido uno de los elementos fundamentales de la Mesa del Sector Público, también ha sido aprobada hoy”.

Sin embargo, lamentó que el Congreso rechazara la denominada norma de “amarre”, señalando que buscaba “evitar arbitrariedades y aumentar la transparencia cuando no se renovara una contrata, que son más de 280 mil personas en el gobierno central”.

En cuanto al financiamiento del reajuste del sector público, el secretario de Estado sostuvo que “está debidamente especificado en el informe financiero y por tanto no existiendo esta norma, lo que prima es el informe financiero y por ende, las posibilidades de financiar el reajuste de la forma que se ha financiado siempre, siguen vigentes”.