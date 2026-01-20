Oficialismo para en seco a Dorothy Pérez y acusa intromisión en discusión de reajuste: “No está para opinar de economía”

“Lo complejo es que la contralora no está acá para dar opiniones sobre economía ni sobre el Presupuesto”, puntualizó Bárbara Figueroa (PC).

Las declaraciones de la contralora Dorothy Pérez respecto a que, a raíz de los incendios forestales que azotan al sur del país, los fondos de emergencia no podrían cubrir el reajuste al sector público, lo que provocó la airada reacción del oficialismo.

“Probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para cubrir la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendemos”, fueron las palabras de Pérez ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Ante esta postura, la primera en reaccionar fue la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, quien indicó en radio Cooperativa que “sería bastante bueno para la propia institución que en materias que no son de su estricta competencia ella sea fiel a lo que ha dicho durante todo este tiempo, que es cumplir su labor y no extralimitarse en juicios que están fuera de lo que le corresponde regular a la Contraloría, que es que se cumplan de la mejor manera posible los actos administrativos”.

“Es legítimo, cualquiera puede tener opinión; lo complejo es que la contralora no está acá para dar opiniones sobre economía ni sobre el Presupuesto”, puntualizó Figueroa.

Las críticas también surgieron desde el Socialismo Democrático, donde el senador Gastón Saavedra (PS) expresó que “yo creo que la Contraloría tiene que dedicarse a revisar los antecedentes cuando le llegan y no empezar primero a condicionar. Pongámoslo en su lugar, cada uno actuando y yo creo que se ha extraviado el papel de la contraloría en el último tiempo”.

“Es una institución destinada al control, sí, es cierto. Y tiene que hacerlo y me parece muy bien que se haga porque creo que eso aporta la transparencia, a la honestidad del servicio público, pero también como organismo público que es lo que corresponde. No que se exceda en los límites, creo que en el último tiempo se ha excedido”, puntualizó Saavedra.

Para el diputado Juan Santana (PS), Dorothy Pérez “se excede en el ámbito de sus atribuciones al pronunciarse sobre este tipo de definiciones, que corresponden al debate y a las decisiones de política fiscal del Ejecutivo. Al hacer esta advertencia, lo que logra instalar es un cuestionamiento que no contribuyen a la claridad que hoy se requiere frente a materias sensibles para el país”.