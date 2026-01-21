Ximena Rincón asegura que “no fue fácil” llegar al gabinete de Kast y entregó sus primeras definiciones para el Ministerio de Energía

La senadora abordó cómo fue su designación como ministra y aseguró que dentro de la cartera se debe “revisar el marco normativo sin sacrificar los estándares ambientales”.

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) a partir del 11 de marzo asumirá como ministra de Energía en el Gobierno de José Antonio Kast, y en este marco, aseguró que no fue “fácil” unirse al gabinete y dio a conocer sus primeras definiciones para la cartera.

En diálogo con Radio 13C, la parlamentaria comenzó diciendo que “la energía tiene que ser sin lugar a dudas un eje estratégico del desarrollo nacional y por lo tanto, tiene que combinar seguridad de suministro, carbono, neutralidad, tarifa justa, y eso es parte de lo que conversamos con el presidente”.

Respecto a su nombramiento, Rincón expuso que “no voy a entrar en detalles, pero fue una conversación con el presidente (…) fue hace algún tiempo”.

Tras ello, la futura ministra sostuvo que “créanme que no fue una decisión fácil. Yo he tenido un largo camino en la vida política del país y no exento de ripios, por cierto. Por lo tanto, créanme que fue una decisión muy meditada, muy conversada, no solo con el presidente, que es quien me hizo este ofrecimiento, sino que con mi familia”.

Las primeras definiciones de Ximena Rincón en el Ministerio de Energía

Por otro lado, Ximena Rincón abordó los desafíos que enfrentará en Energía y dio a conocer sus primeras definiciones para la cartera.

“El sector de energía requiere una buena combinación de técnica y política que permita lograr estabilidad regulatoria, inversión segura, calidad de servicio”, dijo en conversación con Radio Duna.

Si bien no quiso entrar en detalles sobre su futura responsabilidad en el ministerio, la senadora anticipó que se debe “revisar el marco normativo sin sacrificar los estándares ambientales”, además “recuperar la confianza entre Estado, la ciudadanía y empresas”.

Ximena Rincón también se refirió a la permisología y las complicaciones derivadas por la espera para materializar proyectos de inversión.

“La tramitación ambiental de permisos significa al final siete o más años de demora, y eso genera desincentivos a la inversión, agrava el desacople entre el norte y el sur, zonas de generación versus zonas de consumo. Por lo tanto, este es un tema que no puedo dejar de abordar. Yo creo que el ministro Grau, el ministro de Hacienda, hizo un gran esfuerzo en permisología“, expresó.

Sobre los errores en las tarifas o una eventual caducidad de la concesión de Enel, la futura ministra manifestó que “espero que el Gobierno del Presidente Boric y su ministro Álvaro García hagan toda la tarea que tienen que hacer dentro de los plazos que corresponde y que no dejen decisiones que ellos tienen que tomar al próximo Gobierno”.