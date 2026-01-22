Oposición alerta de nuevo “amarre” del Gobierno: quiénes son los nombres propuestos para Tribunales Ambientales

Dichos cargos llevaban años sin resolverse y, a menos de dos meses de dejar La Moneda, el Ejecutivo decidió promover a los nuevos ministros.

A menos de dos meses del cambio de mando, desde la oposición acusaron al presidente Gabriel Boric de realizar un nuevo “amarre”, luego de que el Gobierno dio a conocer quiénes son los propuestos para llenar los cupos en los diversos Tribunales Ambientales.

De acuerdo con las críticas opositoras, dichos cargos llevaban años sin resolverse y, poco antes de dejar La Moneda, el Ejecutivo decidió promover a los nuevos ministros, los que permanecerán durante seis años en el puesto.

Hace un año, la Corte Suprema remitió al Gobierno cinco alternativas para cubrir los cupos en cada uno de los tres Tribunales Ambientales y, recién ahora, la autoridad seleccionó los nombres y los envió a la Cámara Alta para su ratificación.

Al respecto, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestó que “a uno le da la sensación de que si bien está utilizando una atribución que le corresponde dentro de su periodo presidencial, acá hay más un ánimo de llenar espacios con personas que son ideológicamente de izquierda, de copar espacios al interior del Estado“.

Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) sostuvo que con la medida Boric “sigue intentando dejar amarrados a sus cercanos en las distintas áreas del aparato público (…) seguir insistiendo en apitutar a su gente me parece de un error tremendo, no entender que cuestiones y decisiones que son más importantes, que son de sentido de Estado, y que no tienen que ver con una cuestión política“.

Quiénes son los propuestos para el Tribunal Ambiental

Los tribunales ambientales corresponden a órganos jurisdiccionales especiales e independientes, y son los encargados de resolver, entre otros temas, las controversias medioambientales.

En concreto, el Ejecutivo presentó dos propuestas para llenar las vacantes existentes en el Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en Santiago y que tiene competencia sobre las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Los nombres que el Ejecutivo envió al Senado son los de Ricardo Pérez Guzmán y Alejandra Figueroa Fernández.

El primero es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la PUCV. En la actualidad se desempeña como relator del Segundo Tribunal Ambiental.

Según detalló Ex-Ante, es pareja de la abogada Natalia Alfieri, actual jefa de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado y juntos han publicado artículos donde cuestionan el diseño del sistema sancionatorio ambiental.

En cuanto a Alejandra Figueroa, es bióloga de la Universidad de Chile y durante el gobierno de Michelle Bachelet se desempeñó como jefa de la División de Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente.

Por otra parte, el Gobierno solicitó a la Cámara Alta que apruebe la nominación de un ministro para el Tercer Tribunal Ambiental, ubicado en Valdivia.

Se trata de Andrés Bordalí Salamanca, abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid y quien en la actualidad se desempeña como docente en la Universidad Austral.

Además de firmar en 2019 el texto en el que se abogó por un proceso constituyente para “liberarnos de la Constitución de 1980”, Bordalí es también coautor de un libro liderado por Jaime Bassa, en el que se critica dicha Carta Magna y señala que contiene “trampas” que neutralizan la participación política y que instala un orden neoliberal heredado de la dictadura.