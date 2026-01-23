“Estamos en caída libre”: el duro diagnóstico de Desbordes sobre RN y las dudas respecto a la continuidad del partido

El alcalde de Santiago dijo que “no sé si RN va a seguir en un año más” y dejó en suspenso su participación en el partido.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregó un duro diagnostico sobre Renovación Nacional (RN) y dejó en suspenso su militancia en el partido.

El jefe comunal comenzó abordando los resultados que han obtenido en los últimos comicios y señaló a El Mercurio de Valparaíso que “RN siempre presentó una serie de iniciativas que recogían el pesar, el sentir, las penas y los anhelos de la clase media, pero eso no se transmitió en la ultima elección y se hizo evidente”.

A lo que agregó: “Quien probablemente tomó esa posta fue Franco Parisi. Por eso me parece que es un tremendo error ningunear al elector de Parisi. Es una mirada muy vigente, que sigue tal cual. Creo que es compatible crecer, crear empleo, con una política social robusta y ser firme contra la delincuencia y hacer cumplir la ley”.

Respecto a la coalición de Chile Vamos, Desbordes reiteró que “ya cumplió su ciclo”, situación por la cual manifestó que “lo que viene es buscar una coalición más amplia a partir de la UDI, RN, Amarillos, Demócratas. En paralelo correrá la otra corriente que representa el Partido Republicano. No somos lo mismo, pero hay que trabajar juntos, en diferentes coaliciones”.

Mario Desbordes abordó el escenario que enfrenta RN

Tras ello, se refirió al momento que enfrenta su partido: “No sé si RN va a seguir en un año más. Lo que sí creo es que para que garanticemos un RN medianamente ordenado, que elimine las disputas entre grupos internos, debe haber un presidente que produzca consenso y dé tranquilidad a la mayoría de los liderazgos”.

Siguiendo en esa línea, indicó que “no sé qué va a pasar, pero por ahora no veo a RN con nitidez, ni tampoco sé qué pasará respecto de mi participación en el partido”.

En este marco, comentó que su militancia en la tienda dependerá del camino que tome Renovación Nacional. “Si RN sigue por un camino que lo ha ido achicando cada vez más y que lo tiene con el peor resultado histórico en una elección parlamentaria, al menos yo no me identifico con ese proyecto”, sostuvo.

“No voy a pelear con nadie, no me interesa. Pero sí tiene que haber una autocrítica muy fuerte en RN, porque estamos en caída libre”, cerró el alcalde de Santiago.