Kast reitera que vivirá en La Moneda tras cita con Desbordes: “Voy a ser vecino de Santiago”

El presidente electo José Antonio Kast se reunió con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reiterando su deseo de vivir en el Palacio de La Moneda y que la comuna vea una caída en los índices de delincuencia.

“Nosotros creemos en la democracia. El alcalde tuvo un gran triunfo. Cambió la línea política. Pero eso no tiene por qué significar que algunos estén más o menos contentos si es que la plaza la pueden ocupar todos. Si es que podemos caminar desde La Moneda al Mercado Central. Es lo que queremos”, expresó Kast en alusión a la administración anterior de Irací Hassler (PC).

Sobre seguridad ciudadana, el presidente electo recalcó que “todos queremos un espacio para transitar tranquilos, para conocer, disfrutar el centro de Santiago. Que nunca más a un turista le digan que no venga a Chile, que no venga al centro de Santiago porque puede ser asaltado. Ojalá pudiéramos caminar libremente incluso con nuestros celulares, con la mano, por cualquier lugar. Ojalá. Ocurre en grandes capitales del mundo. Y Santiago va a estar al nivel de capitales del mundo gracias a que tenemos un gran alcalde como Mario Desbordes”.

En esta línea, José Antonio Kast dejó ver su deseo de vivir en el Palacio de La Moneda junto a su esposa, planteando que “ya queda poco para que pueda ser vecino también de ustedes y nos veamos aquí en la Plaza de Armas y en todas las todas las tradiciones que tiene esta gran comuna de Santiago”.