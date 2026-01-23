Tricel rechaza reclamo de la UDI y ratifica a diputado del PDG tras reconteo de votos en el Maule

Pese a que la UDI había informado a Felipe Donoso como reelecto, el Tricel se pronunció tras una nueva revisión de votos y confirmó a Guillermo Valdés como diputado electo en el Distrito 17.

Este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) zanjó la polémica y dio a conocer su veredicto tras el recuento de votos que se realizó en el Distrito 17, en la Región del Maule, desmintiendo a la UDI y ratificando a Guillermo Valdés del Partido de la Gente (PDG) como diputado electo en la zona.

Fue durante la semana cuando la UDI informó que Felipe Donoso había ganado la reelección por sobre Valdés. “Tras un recuento de votos, el Tricel confirmó que nuestro diputado Felipe Donoso fue reelecto por el distrito 17, desde donde seguirá trabajando por un Chile mejor para todos”, expuso la tienda gremialista a través de un comunicado.

Sin embargo, el Tricel ratificó a la carta del PDG como parlamentario electo, con 12.500 votos.

“La sentencia definitiva de calificación y proclamación será dictada y notificada formalmente en el transcurso de la próxima semana, concluyendo así de manera definitiva el proceso electoral en el Distrito 17°”, informaron desde el organismo.

De esta forma, se confirmaron a estos diputados como electos en el Distrito 17: Roberto Celedón (FA) con 44.677 votos, Priscila Castillo (DC) con 47.964 sufragios, Javier Muñoz (DC) con 39.935 votos, Jorge Guzmán (Evópoli) con 37.180 votos; Benjamín Moreno (Partido Republicano) con 34.451 votos, Germán Verdugo (PNL) con 21.484 y Guillermo Valdés con 12.500 votos.

El anuncio de la UDI que terminó desmintiendo el Tricel este viernes

Tras el anuncio del presunto triunfo de Donoso que emitió la UDI durante la semana, el fundador del PDG, Franco Parisi, reaccionó y acusó al gremialismo de querer defender al yerno del senador Coloma.

El ex candidato presidencial sostuvo que “él (Valdés) le ganó un puesto (…) al yerno del ex senador (Juan Antonio) Coloma. Sabemos que el Maule es un feudo de la familia Coloma y ahora lo quieren mantener”.

En esa línea, recordó que “es de nuevo una lucha que nosotros hemos dado tanto en el PDG que son la meritocracia contra los apitutados“.

Franco Parisi insistió en que la UDI se adelantó con los resultados del reconteo de votos, pasando a llevar al Tricel. “La UDI, en forma matonesca, grosera, falta de respeto, falta de respeto incluso en el Tricel, ya salió a celebrar y por supuesto a ocupar toda su red de apoyo que tiene en los medios y en los grupos económicos”, expresó.

Finalmente, el PDG celebró la ratificación de su escaño por el Maule en el Congreso, luego de que el Tricel desestimara el reclamo de la UDI.