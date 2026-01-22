VIDEO – “En forma matonesca, grosera, falta de respeto”: Franco Parisi fustiga a la UDI por presunto triunfo en el Maule

Franco Parisi se sumó a las reacciones que dejó el anuncio de la UDI de un presunto triunfo en las urnas en la Región del Maule, logrando que el diputado Felipe Donoso fuera reelegido.

Aunque en el gremialismo anunciaron con bombos y platillos este presunto vuelco electoral, desde el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) precisaron que “aún el resultado del distrito no se tiene, porque las 16 cajas (del reconteo) se tienen que introducir al sistema, se validan otra vez, para que no tengan alguna inconsistencia, y después de eso se va a dictar la sentencia de proclamación, y eso va a ser la próxima semana“.

Una vez conocido esto, Parisi se valió de su cuenta en X para publicar un video donde fustigó a la UDI, acusándolos de querer defender al yerno de Juan Antonio Coloma, ya que el diputado Donoso está casado con la hija del senador, María de los Ángeles Coloma.

“En el registro, el ex candidato presidencial sostuvo que “él (Valdés) le ganó un puesto (…) al yerno del ex senador (Juan Antonio) Coloma. Sabemos que el Maule es un feudo de la familia Coloma y ahora lo quieren mantener”, planteó.

En ese sentido, recordó que “es de nuevo una lucha que nosotros hemos dado tanto en el PDG que son la meritocracia contra los apitutados“.

Franco Parisi reiteró e insistió en que la UDI se adelantó con los resultados del reconteo de votos, pasando a llevar al Tricel. “La UDI, en forma matonesca, grosera, falta de respeto, falta de respeto incluso en el Tricel, ya salió a celebrar y por supuesto a ocupar toda su red de apoyo que tiene en los medios y en los grupos económicos”, sostuvo

Ante esto, aseguró que el PDG está “dando la lucha” y espera que “se escuche la voz y no se meta la mano a la urna. Nosotros creemos y estamos convencidos de que Guillermo Valdés es el diputado electo y vamos a seguir luchando”.