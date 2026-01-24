“Esperamos las disculpas de la UDI”: Parisi reacciona a fallo del Tricel que favorece al PDG

El líder del PDG también cuestionó el entorno del parlamentario gremialista, insinuando que existieron intentos de influir en el proceso electoral. “

Franco Parisi, ex abanderado presidencial del Partido de la Gente (PDG), valoró el dictamen del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que dejó sin efecto la impugnación presentada por la UDI y confirmó a Guillermo Valdés como diputado electo por el Distrito 17, en la Región del Maule.

Luego de que se conociera la resolución, Parisi aseguró que “estamos muy contentos y entusiasmados. Ganamos, a pesar de la tremenda presión que hizo la UDI. Presión económica, mediática y política”.

Desde la UDI habían afirmado previamente que un recuento de votos favorecía al diputado Felipe Donoso y que su reelección estaba asegurada.

Sin embargo, el fallo definitivo del Tricel, descartó esa versión y ratificó el triunfo del postulante del PDG.

En sus declaraciones, Parisi también cuestionó el entorno del parlamentario gremialista, insinuando que existieron intentos de influir en el proceso electoral.

“Recordemos que el contendiente en este caso (diputado Donoso) está casado con la hija del senador Coloma y hermana del diputado Coloma”, afirmó.

“Eso es lo que tiene que hacer el PDG. Somos un partido que no le tiene miedo a nada. Hemos peleado con grupos económicos y feudos políticos”, añadió.

El economista subrayó que la decisión del tribunal ratificó la fuerza electoral del Partido de la Gente. “Gracias a la gente, nuestro diputado Valdés fue ratificado. Estamos muy contentos. Mantenemos nuestros 14 diputados. Así que estamos con más fuerzas que nunca”, expresó.

Para cerrar, Parisi apuntó directamente contra la UDI y reiteró su exigencia pública: “espero las disculpas públicas de la UDI, aunque no va a ocurrir. Todos sabemos por qué. Pero en los últimos días hubo una presión mediática para influir y meter la mano en la urna. Afortunadamente, el sistema funcionó y salió ratificado nuestro candidato”.