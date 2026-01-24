Presidente Boric reconoce que la reconstrucción tras incendios será un proceso gradual

El Mandatario destacó la importancia de centralizar la recepción de ayudas para garantizar una distribución equitativa a todas las zonas afectadas.

El Presidente Gabriel Boric dio a conocer un nuevo balance sobre el progreso del proceso de reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío, tras los daños provocados por los incendios forestales.

Desde el centro de acopio regional ubicado en Isla Rocuant, en Talcahuano, el Jefe de Estado subrayó la relevancia de contar con un punto único de recepción de las ayudas provenientes de distintas zonas del país, con el objetivo de distribuirlas de manera equitativa y evitar que se concentren en un solo lugar, asegurando así que lleguen a todas las localidades afectadas.

En ese sentido, señaló que “necesitamos evitar la congestión que sabemos que se ha producido en los últimos días en particular en la ruta que va de Concepción a Tomé”.

Por lo mismo, el mandatario llamó a una mejor coordinación entre autoridades, instituciones y ciudadanos, indicando que es necesario “que nos organicemos todos juntos para que la ayuda pueda llegar de manera efectiva a todos los sectores”.

Asimismo, Boric valoró el respaldo proveniente desde distintos municipios del país, recalcando la importancia de mantener ese apoyo en el tiempo. “Es importante que ese apoyo se sostenga en el tiempo. Acá los procesos de reconstrucción sabemos que no se hacen de la noche a la mañana ni tampoco en la primera semana”, sostuvo.

En esa línea, el jefe de Estado reflexionó sobre las distintas etapas que implican este tipo de emergencias. “Los procesos ante tragedias como estas tienen diferentes focos, el primero es apagar el incendio, salvar vidas; después el despeje de todos los escombros, la ayuda para la reconstrucción, la vivienda de emergencia, la vivienda definitiva, la recuperación productiva y así”, explicó.

Respecto a la entrega de apoyo económico a las personas damnificadas, el Presidente detalló que “acá en la región del Bío Bío ya se han pagado 1.837 de estos bonos de emergencia, la gran mayoría por $1.500.000 para gente que tuvo pérdida completa”. Además, adelantó que “los siguientes pagos se van a hacer el día martes y el día jueves y las fichas FIBE ya están prácticamente en su totalidad aplicadas”.

Finalmente, Boric abordó la preocupación por la continuidad laboral de quienes resultaron afectados por los incendios, mencionando el caso de trabajadores del Puerto de Lirquén que residen en las zonas dañadas. “Estamos coordinando también con el Puerto de Lirquén para poder facilitar que prontamente se reanuden las faenas y no tengamos una crisis económica derivada posteriormente del incendio”,