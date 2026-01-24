Ministra Toro detalla la entrega de 2.635 fichas FIBE en Ñuble y Biobío por incendios

La emergencia ha movilizado a equipos en terreno para evaluar los daños y entregar apoyo donde más se necesita.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se refirió este sábado a los avances del Ejecutivo en el catastro de los daños provocados por los incendios que han afectado en la última semana a las regiones de Ñuble y Biobío, los que han dejado hasta ahora miles de damnificados y más de 20 fallecidos.

Toro, quien asumió recientemente como enlace del Gobierno en la Región del Biobío, continuando la labor de su par de Salud, Ximena Aguilera, destacó en una entrevista con 24 Horas que “se ha avanzado bastante” en la aplicación de la ficha FIBE.

“Todavía quedan algunos sectores donde en los próximos días los equipos continuarán con la aplicación de la ficha. Este primer catastro permite identificar los daños en viviendas y enseres y entregar, por ejemplo, el bono de recuperación, del cual ya se han pagado alrededor de 2.635 bonos entre Ñuble y Biobío. La próxima semana se continuará pagando a las personas que se vayan registrando estos días”, señaló Toro.

Además, la ministra explicó que la ficha FIBE permite que el Ministerio de Vivienda pueda aplicar posteriormente la ficha 2, más técnica y específica, que evalúa en detalle los daños de las viviendas y permite contar con un diagnóstico más completo para la reconstrucción.

Sobre el trabajo en terreno en Biobío, la jefa de la cartera señaló que “la subsecretaria Francisca Gallegos está en Penco, revisando la situación local en coordinación con el alcalde y el municipio, y así seguiremos trabajando todo el día. Yo también, como ministra de enlace, estoy en contacto con los parlamentarios y el gobierno regional, levantando necesidades, canalizándolas y tomando decisiones como las que hemos implementado estos días”.

En relación a la limpieza de los sectores más afectados, Toro destacó la situación de Lirquén, en la comuna de Penco. “Esperamos que el MOP avance con su maquinaria de manera importante, porque allí todavía queda mucho por hacer. Es fundamental para que las personas puedan ingresar, iniciar la limpieza de los terrenos, instalar viviendas de emergencia y seguir con todas las labores posteriores”, agregó.