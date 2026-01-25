Encuesta Cadem: quiénes son los cinco ministros más conocidos del gabinete de José Antonio Kast

Un 42% aseguró que le “gustó” el equipo elegido por el presidente electo, pero solo obtuvo un 37% de conocimiento.

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem abordó el nuevo gabinete de José Antonio Kast, el cual fue anunciado el pasado lunes en un acto realizado en la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Entre quienes se sometieron al estudio, el 42% reconoció que le “gustó” el equipo de 24 ministros que asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. En la vereda contraria, es el que alcanzó el nivel más bajo de conocimiento (37%) desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet (42%).

Sobre esto último, solo cinco futuros secretarios de Estado obtuvieron más de un 50% de conocimiento en la encuesta. Entre ellos están Ximena Rincón (82%), Natalia Duco (77%), Iván Poduje (53%), Mara Sedini (53%) y Catalina Parot (50%).

En la otra vereda, los menos conocidos fueron Francisco Pérez Mackenna (29%), Fernando Rabat (27%), Ximena Lincolao (26%), María Paz Arzola (26%), Tomás Rau (23%), Daniel Mas (21%), María Jesus Wulf (20%) y Francisca Toledo (16%).

En tanto, Cadem dio cuenta de que el ministro/a más importante o influyente del gabinete de José Antonio Kast es la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert (27%); el de Hacienda, Jorge Quiroz (22%); del Interior, Claudio Alvarado (22%); y la ministra vocera, Mara Sedini (20%).