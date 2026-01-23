Gabinete de Kast: 57% respalda la llegada de Trinidad Steinert al Ministerio de Seguridad

Un escenario distinto es el que enfrenta Judith Marín, cuyo nombramiento no fue bien visto por quienes se sometieron a la encuesta Black & White.

Diversas reacciones ha generado la presentación del gabinete de José Antonio Kast, quien apuntó a un perfil técnico más que político en la mayoría de las carteras. De hecho, de los 24 ministros, 16 son independientes y solamente ocho militan en un partido político.

En este marco, uno de los nombres que más aprobación ha tenido es el de Trinidad Steinert, quien fue nominada como ministra de Seguridad. La exfiscal regional de Tarapacá ha ganado notoriedad por sus investigaciones al Tren de Aragua y por formalizar los casos de narcotráfico en las FF.AA.

Sin embargo, por otro lado aparece una de las figuras que ha causado más controversia y ha sido blanco de duras críticas por parte del oficialismo: Judith Marín (PSC), la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Los principales cuestionamientos apuntan a que sea del credo evangélico y a que fue parte de protestas en contra del aborto en tres causales en el Congreso. Incluso, ha llegado a ser calificada de “exorcista” por la senadora electa, Karol Cariola (PC).

Black & White: la percepción de la ciudadanía sobre el gabinete de Kast

Bajo este contexto, la encuesta Black & White abordó la percepción de la ciudadanía con respecto a cómo quedó conformado el gabinete de Kast y cuál es la evaluación de los nombres que más se han repetido en la esfera pública en los últimos días.

En términos generales, la mayoría relativa (46%) evalúa bien los nombramientos para el futuro gobierno de José Antonio Kast. El mismo porcentaje también declara que sí le da confianza el equipo ministerial para enfrentar un “gobierno de emergencia”.

A nivel individual, el sondeo indica que a la mayoría (57%) le parece bien el nombramiento de Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad. La proporción de quienes opinan en esta línea aumenta entre hombres, GSE ABC1 y a medida que aumenta la edad.

Por otro lado, a una leve mayoría (51%) le parece mal el nombramiento de Judith Marín como titular de la Mujer y Equidad de Género.

La proporción de quienes contestan en este sentido aumenta entre mujeres, y a medida que disminuye la edad.