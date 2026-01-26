“Tendrá que responder ante las instancias partidarias”: Kaiser contesta a las críticas de Labbé al PNL

El timonel del PNL abordó los reiterados cuestionamientos que ha emitido Labbé por la decisión de restarse del Gobierno de Kast.

El diputado Cristián Labbé ha manifestado en reiteradas ocasiones su desacuerdo respecto a la decisión del Partido Nacional Libertario (PNL) de restarse del Gobierno de José Antonio Kast, situación por la cual el presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, salió al paso.

En los últimos días, Labbé afirmó en Radio Biobío que dicha determinación “tiene molesta a gran parte de las bases, tiene molesto a grandes dirigentes y a grandes profesionales del Partido Nacional Libertario porque ellos siempre pensaron que cuando se hace una campaña presidencial, también se piensa en que da lo mismo si gano yo, pero si gana mi contrincante y profesa la misma idea que yo, me gustaría ser parte de ese equipo”.

A lo que agregó: “Yo no soy de aquellos que se restan, yo soy de aquellos que buscan hacer las cosas y, para eso, uno no le dice que no al Presidente“.

“Ayudar a Chile en cualquier puesto, en cualquier lugar, para trabajar por Chile, eso no es ser un partido de tercera categoría“, complementó el legislador.

De hecho, Labbé asistió al nombramiento del gabinete de José Antonio Kast, a diferencia de Kaiser, quien no llegó pese a ser invitado.

La respuesta de Kaiser a las críticas de Labbé al PNL

Respecto a lo anterior, el timonel del PNL manifestó que “ese es un tema particular de él (asistencia a anuncio de gabinete) y respecto del resto de lo que ha sido su actividad y su actitud, él tendrá que responder ante las instancias partidarias que correspondan”.

Tras ello, se le consultó si Labbé fue enviado al Tribunal Supremo de la tienda, a lo que Kaiser respondió: “No sé, eso se debe consultar al Tribunal Supremo, porque aquí en el partido tenemos separación de poder”.

Para cerrar, se refirió a la posibilidad de que los militantes del Partido Nacional Libertario puedan asumir cargos que no sean políticamente expuestos en el Gobierno de Kast, donde el ex candidato presidencial aseveró que “no tenemos ningún problema”.

“No estamos dispuestos, ni tampoco tenemos la intención de fracturar o censurar las carreras de libertarios que quieran hacer un aporte al Ejecutivo desde cuadros técnicos o desde posiciones en las cuales no toman decisiones de política pública”, concluyó.