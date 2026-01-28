“Quien resultó electo por la ciudadanía es el Presidente”: Boric mantiene su crítica al rol de Primera Dama

El mandatario explicó por qué dicho rol fue eliminado en su Gobierno y no ve con buenos ojos que sea repuesto.

El presidente Gabriel Boric mantuvo su crítica postura al rol de Primera Dama el cual regresará una vez que José Antonio Kast asuma el próximo 11 de marzo y el cual ejercerá su esposa, Pía Adriásola.

Durante la actual administración, ese puesto fue eliminado y sus funciones fueron divididas en los distintos ministerios.

El mandatario fue consultado al respecto en entrevista con Sabes, donde afirmó que “si el Presidente de la República con su esposa quieren desarrollar algún tipo de actividad están en todo su derecho”. Pero recordó que en su gobierno “modificamos respecto del rol de la Primera Dama” ya que “no correspondía y yo creo que no corresponde que una persona que no ha sido electa y que solo por su vinculo de parentesco” tenga acceso “a recursos que no tienen la suficiente fiscalización”.

“La oficina de la Primera Dama y que era la oficina del Desarrollo Cultural de la Presidencia de la República, tenía a su cargo fundaciones del más diverso tipo”, pero dicho equipo “no tenía necesariamente las competencias para poder realizar ese trabajo”.

Ante esto, explicó que “lo que nosotros hicimos fue traspasar todas esas fundaciones a los ministerios, que es donde corresponde que se lleven adelante esas tareas”.

Respecto de la Primera Dama, el presidente Gabriel Boric sostuvo que “quien resultó electo por la ciudadanía es el Presidente de la República y está muy claro en la Constitución y en las leyes a quienes tiene él la posibilidad de nombrar en diferentes cargos”.

Aún así, agregó, “si la esposa del Presidente de la República va a realizar actividades por fuera del Estado, bienvenido sea. Yo no creo que vaya a haber ningún problema respecto a eso”.