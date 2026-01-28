Control de la Cámara se le complica a Kast: oposiciones a su gobierno avanzan en acuerdo para marginar a la derecha

El avance de las negociaciones complica el diseño de los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast. Con una mesa de oposición a su administración en la Cámara, el presidente electo podría perder el impulso en el inicio de su gestión.

Una segunda reunión formal se concretó la mañana del miércoles entre representantes de las bancadas del oficialismo, la DC y el PDG con el fin de avanzar en el acuerdo administrativo que podría darle el control de la mesa de la Cámara de Diputados a las oposiciones al gobierno de José Antonio Kast.

Según comentan asistentes, el partido liderado por Franco Parisi y representado por Juan Marcelo Valenzuela, diputado electo y jefe de bancada, se mostró abierto a avanzar en el acuerdo que margine a las derechas en la participación del control de la Cámara. Asimismo, comentan algunos de los asistentes, el PDG habría transmitido que las conversaciones con la actual oposición están “cortadas”.

La fórmula que se explora es que el PDG encabece la primera mesa y el oficialismo ocupe las vicepresidencias.

Así lo manifiesta Valenzuela ante la consulta de EL DÍNAMO: “Para lograr una gobernabilidad es necesario que las distintas fuerzas políticas ocupen espacios relevantes, y uno de ellos es la presidencia de la cámara de diputados. Sería extraordinario que el partido que representa a la clase media pueda ocupar ese espacio, dando una señal de amplitud política”, asegura.

El martes de esta semana el oficialismo ya había dado un primer paso para alcanzar un acuerdo dejando de lado la disputa en la coalición y estableciendo una mesa de trabajo entre los líderes de las bancadas.

Luis Cuello (PC), Gonzalo Winter (FA), Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (PPD), Luis Malla (PL) y Héctor Barría(DC) participaron en ambas citas.

El avance de las negociaciones complica el diseño de los primeros meses de gobierno de José Antonio Kast. El presidente electo trazó una ambiciosa propuesta para los primeros tres meses de gobierno, margen de tiempo en que buscará impulsar una batería de medidas en seguridad, migración, economía, salud y vivienda.

Con una mesa de oposición a su administración en la Cámara, Kast podría perder el impulso en el inicio de su gestión. Esto, al considerar que el líder de la testera dirige los debates, tiene la facultad de citar, abrir o suspender las sesiones de sala, fija la tabla en conjunto a los comités, entre otras varias facultades administrativas.

Por el momento, las conversaciones de la derecha para conseguir los dos votos que le restan para la mayoría absoluta han sido infructuosas. En primer término, con el PDG se congelaron las relaciones tras el veto impuesto a Pamela Jiles y luego por la disputa por la UDI por el cupo del Distrito 17.

También se ve compleja la posibilidad de un acuerdo transversal junto al Socialismo Democrático y la DC, pese a que se han dado conversaciones informales ya que ambas fuerzas hoy se inclinan por mantener la alianza —al menos en la Cámara— con el FA y el PC.

Con ese panorama, advierten fuentes de la alianza que respalda a Kast, la posibilidad que resta es negociar con sectores independientes como el FRVS o el diputado Carlos Bianchi, único diputado electo fuera de pacto.

Conversaciones congeladas

Sobre esto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que “si queremos avanzar en las propuestas del presidente Kast tenemos que formar mayoría en la Cámara de Diputados. Por eso la conversación sobre la mesa y las comisiones es tan importante”.

“Hoy hemos decidido congelar las conversaciones porque no estaban tomando un buen rumbo. Pero la UDI, a partir del 15 de febrero, va a estar dispuesta a retomar esas conversaciones, formar una gran mayoría y darle sustento en el Congreso al gobierno del presidente Kast”, agregó.