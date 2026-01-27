Kast defendió a Sedini tras polémica por nombramiento de Steinert y detalló cuándo inició el contacto

“Hay una discusión bastante artificial”, afirmó el presidente electo respecto al flanco que abrió la futura vocera, quien aseguró que las conversaciones con Steinert llevaban “un buen tiempo”.

Antes de emprender rumbo a Panamá, el presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la polémica que se generó a raíz de los dichos de la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, respecto a la nominación de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad.

La próxima titular de la Segegob sostuvo que las conversaciones con la ex fiscal comenzaron desde hace “un buen tiempo”, lo cual obligó al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, a entregar explicaciones.

“Esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast”, sostuvo, contradiciendo lo que había dicho Sedini en primera instancia.

Bajo este contexto, Kast defendió de las críticas a Sedini y Steinert y dio detalles sobre cómo fueron los contactos.

“Yo creo que hay una discusión bastante artificial, la ministra Mara Sedini es una gran vocera y va a seguir siendo una vocera relevante de mi gobierno”, comenzó diciendo.

En este sentido, añadió: “Creo que de una entrevista en un medio escrito se ha generado una discusión que no corresponde”.

“Lo que yo he señalado es que nosotros siempre hemos buscado un perfil de personas y dentro de ese perfil puede haber alguien que tenga más aptitudes en terreno, como puede haber sido alguien que haya ejercido el cargo de alcalde, como puede ser alguien que viniera de las Fuerzas Armadas, de las policías o alguien que conociera desde el interior lo que son el combate al crimen organizado, como puede ser un fiscal”, complementó.

Tras ello, defendió el nombramiento de su ministra de Seguridad: “Dentro de eso nosotros optamos por plantearle en tiempo oportuno y forma a Trinidad Steinert la posibilidad de acompañarnos y eso no ha infringido ninguna norma y fue en el tiempo oportuno, muy previo a la decisión que ella tomó de dejar la institución”.

“No veo ni un sentido en este debate que se abre sobre cómo se le contacta, cuándo se le contacta, esto fue en los días previos, muy previos a la designación de ella como ministra“, cerró el presidente electo, José Antonio Kast.