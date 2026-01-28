“Maniobras dilatorias” y “será corregido en Gobierno de Kast”: el cruce entre Boric y la UDI por estancamiento de proyecto de Sala Cuna

El presidente Boric apuntó duramente contra la UDI por el estancamiento de la iniciativa, cuya ofensiva tuvo respuesta por parte del gremialismo, donde acusaron que el Gobierno “llegó tarde” y que es un “mal proyecto”.

El presidente Gabriel Boric se sumó este miércoles a las críticas a la UDI y apuntó a “maniobras dilatorias” de los legisladores gremialistas que llevaron al quiebre en el diálogo en torno al proyecto de ley de la Sala Cuna Universal.

El mandatario, que está monitoreando en terreno la emergencia por los incendios forestales en la Región del Biobío, manifestó que “quiero ser muy claro en esto: la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado“.

“El presidente de la Comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile. El senador (Gustavo) Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara, que era lo que nosotros esperábamos”, añadió.

A continuación, el jefe de Estado sostuvo que “yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera“, en la misma línea de lo manifestado en la víspera por los ministros del Trabajo y de la Mujer y Equidad de Género, Giorgio Boccardo y Antonia Orellana, respectivamente.

Boric refutó dichos de la UDI sobre la ley de Sala Cuna Universal

Respecto de las acusaciones de la UDI y otros sectores de la oposición en cuanto a que el Ejecutivo tardó en presentar las indicaciones a la ley de Sala Cuna Universal, Gabriel Boric las rechazó por completo.

“Alegan que se presentaron indicaciones a última hora; esto se viene discutiendo hace cerca de diez años”, recordó el presidente, quien añadió que “ellos saben perfectamente que acá ha habido un trabajo intenso para poder tener un consenso técnico. Siempre pueden faltar detalles en uno u otro aspecto, pero eso se había ido mejorando”, argumentó.

Más allá de las críticas a la UDI, el mandatario reconoció la buena disposición por parte de otros senadores de Chile Vamos para dar luz verde al proyecto, entre los que mencionó a Rodrigo Galilea y Paulina Núñez, ambos de Renovación Nacional.

“Si hoy día el proyecto de sala cuna no sale adelante, es porque hay un sector minoritario de la política chilena —porque no pongo en esto a toda la derecha, por ejemplo, el senador Galilea, la senadora Paulina Núñez han hecho esfuerzos importantes porque esto salga adelante—, pero un sector minoritario de la derecha chilena ha impedido que esto se discuta y se vote como corresponde. Si tienen diferencias, voten en contra, pero no impidan la discusión“, concluyó Boric.

La réplica de la UDI a la ofensiva del Gobierno

Tras los dichos del mandatario, el propio senador Sanhueza salió a responder los cuestionamientos, señalando que “acá no hubo mezquindad ni falta de voluntad“, como lo había expresado la ministra Camila Vallejo, y acusó que “hubo un problema serio de gestión y de responsabilidad política. El Gobierno llegó tarde con sus definiciones, cuando la discusión ya estaba avanzando, y eso impidió un análisis serio de un proyecto que crea un derecho permanente con impacto fiscal relevante”.

De acuerdo al parlamentario, “lo mínimo en una discusión de este tipo es tener reglas claras, estudios previos y un diseño financiero responsable”.

Sumado a ello, Sanhueza manifestó que “queda en evidencia una descoordinación interna del Gobierno, porque mientras nosotros sostuvimos conversaciones formales con la ministra Segpres, pareciera que la ministra sectorial no estaba al tanto de esas conversaciones. Después de cuatro años gobernando, pretender instalar que la falta de acuerdo se explica por una reunión es una forma de eludir responsabilidades políticas que ya no corresponde”.

Por su parte, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que “desde el día uno le dijimos al Gobierno que el Proyecto de Sala Cuna no estaba financiado, hacía perder competitividad a las empresas y perjudicaba a las mujeres. Les dijimos exactamente qué es lo que había que arreglar y estuvimos de acuerdo, pero en cuatro años no fueron capaces de enviar las indicaciones para que el Senado las aprobara”.

A lo que añadió: “A última hora, quieren aprobar un mal proyecto y le echan la culpa a la oposición de no querer avanzar. El proyecto de Sala Cuna va a ver la luz en el año 2026, pero que va a ser corregido en el gobierno del presidente Kast”.