Gobierno de Kast entra al debate por proyecto de Sala Cuna: “Lo que vamos a hacer es fortalecerlo”

La vocera de Kast y el futuro ministro de la Segpres abordaron el debate sobre el proyecto de Sala Cuna y la ofensiva del Gobierno de Boric contra la oposición por el estancamiento de la iniciativa.

En medio del duro cruce entre el Gobierno del presidente Gabriel Boric y la UDI por el estancamiento de la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal, desde el futuro gabinete de José Antonio Kast entraron al debate y advirtieron que sacar una ley “apurada y mal hecha” sería un error.

En este contexto, la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, sostuvo en conversación con Tele13 Radio que “es una iniciativa que está en el plan de Gobierno del presidente Kast. Hoy día están en discusión algunos temas que le corresponden al gobierno actual, que todavía ejerce hasta el 11 de marzo, y al Congreso y, ocurra lo que ocurra, nosotros si nos toca seguir discutiendo este proyecto, lo que vamos a hacer es fortalecerlo y corregir cualquier problema que tenga hoy día el que está en discusión“.

Siguiendo en esa línea, Sedini manifestó que “nosotros esperamos que salga un buen proyecto. Hoy día tiene algunas falencias que se han estado conversando, se han acercado posiciones, pero al igual que muchas políticas públicas, que salgan mal hechas por salir apuradas es un error. Sala Cuna es muy importante y queremos que salga bien”.

Las críticas al tono del Gobierno de Boric por discusión de Sala Cuna Universal

Por otro lado, el futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, apuntó duramente al tono del Ejecutivo y al que ha utilizado la ministra Camila Vallejo, quien acusó a la oposición de tener “una actitud mezquina” y que Kast entregó una “señal confusa”.

En diálogo con CNN Chile, García explicó que el problema de la iniciativa tiene que ver con el ámbito financiero, ya que según explicó, el proyecto estaría actualmente desfinanciado.

“Lo último que supe es que se estaban pidiendo cifras. Es un proyecto que está desfinanciado. Lo vamos a corregir. Vamos a tener Sala Cuna financiada“, aseveró.

Tras ello, criticó la manera en que el Ejecutivo se ha referido al debate político. “Me sorprende el tono del Ejecutivo … no es solo de ahora, es siempre”, afirmó.

“La ministra Vallejo siempre descalifica, siempre considera que nosotros buscamos hacer daño al gobierno o a las iniciativas, cuando eso es falso”, añadió el próximo titular de la Segpres.