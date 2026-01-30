Trama Bielorrusa: chats indagados en causa Vivanco vinculan a asesor de Matías Walker en reuniones con jueces y notarios

Los registros, obtenidos desde el celular de Vivanco, revelan coordinaciones del asesor en torno a la reforma notarial y registral.

La Fiscalía se encuentra investigando los supuestos vínculos del senador de Demócratas, Matías Walker, a través de un asesor, con el suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, quien fue formalizado por presunto lavado de activos en el marco de la causa contra la ex jueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Uno de los focos de la indagatoria en la arista política de la Trama Bielorrusa son los pantallazos obtenidos tras los peritajes al teléfono de Vivanco, dados a conocer en noviembre por Radio Biobío. En esos registros aparecen chats en los que interviene el abogado Francisco Cruz Fuenzalida (52 años, ex DC), estrecho asesor de Walker en el Senado.

Entre los mensajes destaca uno del 14 de marzo de 2023, en el que Cruz coordina una reunión en la casa del entonces ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, destituido tras una acusación constitucional por fallar a favor del consorcio bielorruso Belaz-Movitec sin declarar vínculos con uno de sus abogados.

El intercambio se desarrolla en un grupo de WhatsApp denominado “Proyecto nuevo CBRS”, en aparente referencia a la reforma legal a notarios y conservadores de bienes raíces, que contemplaba dividir el Conservador de Bienes Raíces de Santiago entre cuatro y seis oficinas.

Los mensajes del asesor que comprometen a Matías Walker

El grupo estaba integrado por Cruz, el notario Francisco Leiva —hermano del diputado PS Raúl Leiva— y un tercero no identificado. En uno de los mensajes, Cruz escribe: “Muchachos, me llamó Simpertigue. Para invitarme a comer con la Sole Melo. Hay que sellar rápidamente la alianza. Con AVM”.

Según el informe policial, las siglas corresponden a Ángela Vivanco Martínez, mientras que “la Sole Melo” sería la ex vocera de la Corte Suprema, Soledad Melo. La cena estaba fijada para el lunes 20 de marzo de 2023.

Más tarde, Cruz agrega: “Voy a llamar a Ángela”. Su interlocutor pregunta: “¿Y Matías irá a esa comida en la casa de Diego?”. El asesor responde: “Sí confirmo”. Ante la advertencia de la persona no identificada de que su presencia sería un error, replica: “Debe hacerlo. Es la última oportunidad de anotarse poroto. Además sería absurdo no fuera si van más senadores”, y añade: “Sobre todo si van senadores del PS, eso me dijo”.

Walker ha negado haber asistido a esa comida. Según estableció el medio Ex-Ante, Cruz ha sido su asesor externo desde 2022, a través de sociedades que prestan servicios de asesoría legislativa por un monto mensual de $2.650.000. Entre los informes elaborados por Cruz figuran minutas sobre la reforma al sistema registral y notarial, tramitada en la Comisión de Constitución del Senado, presidida por Walker y cuyo proyecto fue despachado en 2025.