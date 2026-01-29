Daño colateral: por qué el abogado Lagos implicó a la senadora Loreto Carvajal en la Trama Bielorrusa

Tras revelarse el presunto vínculo de la senadora PPD con la causa, se apuntó a una posible vendetta por parte del abogado contra el ex diputado.

“Esto obedecería a una especie de revancha por la colaboración y las declaraciones que su esposo ha prestado en este caso“, fue la declaración de Jaime Quintana, presidente del PPD, tras conocer el posible vínculo de la senadora Loreto Carvajal, pareja de Gabriel Silber, con la Trama Bielorrusa y que fue revelada por Eduardo Lagos a la Fiscalía.

La parlamentaria, en tanto, aseguró que se mencionara su nombre en la indagatoria era “una canallada” y que no iba a permitir que “el señor (Eduardo) Lagos, ni ninguno de los imputados, intente usarme como chivo expiatorio tras la colaboración de mi esposo en Fiscalía”.

Es que hasta hace unos años, Silber y Lagos eran socios en Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitadas junto a Mario Vargas. Pero el Caso Audios y la arista denominada Trama Bielorrusa terminó por quebrar el vínculo entre los tres abogados. Esta arista surgió a raíz de la relación de Ángela Vivanco con el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM).

La ex ministra de la Corte Suprema, cuando presidía la Tercera Sala, habría recibido millonarios pagos con el fin de firmar fallos que los favorecieran. Dicho dinero no se lo entregaron directamente a ella, sino que a través de un cheque emitido por Eduardo Lagos a favor de un intermediario de una casa de cambio. Este último era el encargado de proporcionar en efectivo la suma a la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles.

Acto seguido, el dinero habría sido transferido a Yamil Najle y Sergio Yaber, encargados de regresarlos en múltiples transferencias bancarias.

El quiebre de Silber con sus socios

Fue en agosto de 2024 cuando el ex diputado DC decidió ceder sus derechos a Lagos. En su declaración al fiscal Marco Muñoz explicó que su decisión fue porque “entendí que debía dar un paso al costado, me tenía que alejar de los señores Lagos y Vargas debido a la explosión del caso Audio, lo que efectué mediante la transacción”.

Esto, “sumado a que no tomaba decisiones administrativas mi presencia era más bien accesoria, y también entendí que no podía alejarme del todo por temor a ser involucrado o responsabilizado de hechos que escapaban de mi responsabilidad. Por eso decidí quedarme, a sabiendas de que iba a llegar este momento con toda la información que se toma conocimiento mediante la prensa”.

“Cooperador eficaz”

En noviembre de 2025, durante la audiencia de formalización en el Séptimo Juzgado de Garantía, el abogado Sergio Contreras, quien defendía a Mario Vargas, expresó su sorpresa ante la Fiscalía por la ausencia de Gabriel Silber. Según expuso, este último habría tenido mucha más injerencia que su representado en las gestiones a favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM) y que recibió una remuneración más alta que su cliente.

Según expuso, Vargas recibió solo $20 millones de CBM, mientras que a Silber le entregaron $85 millones.

Fue esto lo que llevó a que el ex diputado comenzara a gestionar su declaración a la Fiscalía, convirtiéndose en un “cooperador eficaz” en la investigación. Gracias a ello, está obteniendo beneficios legales y atenuantes debido a que es imputado en la causa.

El 23 de diciembre de 2025, Gabriel Silber entregó su declaración en la denominada Trama Bielorrusa, en ella dejó en evidencia diversos episodios que involucraban tanto a Vivanco como a Eduardo Lagos. En ellos, la ex ministra del máximo tribunal le anticipaba los fallos a favor del consorcio.

El momento en que se dio conocer su declaración en la prensa, principalmente en La Tercera, es lo que motivó a Lagos a revelar el presunto vínculo de la pareja del ex diputado con la investigación en su testimonio a la Fiscalía el pasado 6 de enero.

Debido a que el abogado no firmó su declaración, se llevará a cabo a principios de febrero una audiencia para aprobar dicho testimonio como prueba en la nueva arista que tiene en la mira a la senadora PPD.