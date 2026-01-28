Qué dijo Loreto Carvajal cuando se reveló su posible vínculo con la Trama Bielorrusa

Según el abogado Eduardo Lagos, la senadora PPD habría recibido $300 millones para que Yamil Najle asumiera como Conservador de Bienes Raíces de Chillán.

La Fiscalía confirmó que iniciará una investigación en contra de la senadora Loreto Carvajal (PPD), luego de que un reportaje de Ciper diera a conocer su posible vínculo con la denominada Trama Bielorrusa.

En ella se reveló, gracias a la declaración de Eduardo Lagos, que la parlamentaria y esposa de Gabriel Silber -imputado en el caso- habría recibido $300 millones por parte de Yamil Najle, con el fin de realizar gestiones para asumir como el nuevo Conservador de Bienes Raíces de Chillán.

Si bien Loreto Carvajal no entregó declaraciones a La Segunda, quien confirmó la indagatoria por parte del Ministerio Público, sí lo hizo a Ciper en el reportaje publicado por el presunto vínculo con la Trama Bielorrusa.

A través de un comunicado, Loreto Carvajal manifestó que “esto es absolutamente falso, una canallada destinada a silenciar la verdad y entorpecer el avance de la investigación“.

“No voy a permitir que el señor (Eduardo) Lagos, ni ninguno de los imputados, intente usarme como chivo expiatorio tras la colaboración de mi esposo en Fiscalía“, agregó.

Por su parte, desde el PPD, su presidente Jaime Quintana declaró al respecto que “no es mucha la información que yo tengo al respecto, salvo lo que la propia parlamentaria ha señalado públicamente: que esto obedecería a una especie de revancha por la colaboración y las declaraciones que su esposo ha prestado en este caso“.