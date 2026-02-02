El lamento del Gobierno por proyecto sobre eutanasia: “Tiene un apoyo importante de la ciudadanía”

La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, abordó el tema al referirse a algunas de las iniciativas que no se votarán durante la administración del presidente Gabriel Boric.

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, lamentó este lunes que no se haya alcanzado acuerdo para discutir el proyecto de Ley de Eutanasia, al abordar las iniciativas del Gobierno que no vieron la luz durante la administración del presidente Gabriel Boric.

La secretaria de Estado se refirió al tema durante la entrevista que le concedió a la radio Infinita, oportunidad en la que también abordó la polémica en torno al proyecto de Sala Cuna, además de la candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet a la ONU.

Respecto de la Sala Cuna y el hecho de que no se discutiera en la comisión de Educación del Senado, la ministra Lobos manifestó que “la ciudadanía creo no puede entender que después de 27 años de debate, una cuestión que parece obvia y que es clave para la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo (…) todavía no logremos ponernos de acuerdo”.

“Nosotros esperamos que podamos retomar esa conversación durante el mes de febrero y concretar el despacho de ese proyecto”, planteó a continuación.

Qué dijo el Gobierno sobre el proyecto de Ley de Eutanasia

Respecto del proyecto de Ley de Eutanasia, la ministra del Gobierno de Gabriel Boric indicó que la iniciativa es la gran materia pendiente de la actual administración.

“Yo lamento que no haya habido la generosidad y, más bien, se haya vedado el debate respecto de la Ley de Eutanasia, una ley que lleva más de 14 años en el Parlamento, que tiene un consenso y un apoyo importante de la ciudadanía“, indicó la secretaria de Estado.

“Lamento que, en definitiva, no haya habido la apertura para debatir, porque uno puede votar a favor o en contra, pero eso se trata del Parlamento, desde luego. Pero no haber permitido que se generara siquiera el debate, habiéndose aprobado en la Comisión de Salud después de mucho tiempo. Yo habría esperado que pudiéramos dar democráticamente ese debate en el Congreso, que no se hubiera vedado la posibilidad de hacerlo y que hubiéramos transparentado las posturas de cada cual“, complementó.

Luego añadió que “es de las cosas que lamento, porque creo que no es solo un tema valórico, es un tema de salud pública, de humanidad respecto a aquellas personas que están sufriendo por una enfermedad terminal y creo que debieran estar todos los resguardos para que existiera esa herramienta para que pudieran tomar esa decisión“, apuntó.

Respecto de la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, sostuvo que “es una figura reconocida internacionalmente”.

“Tiene todos los méritos y esperamos que como un tema de Estado, más allá del gobierno de turno, efectivamente se pueda respaldar esta candidatura“, concluyó.