Kast evita pronunciarse sobre candidatura de Bachelet a la ONU y emplaza al Gobierno: “Uno tiene que ver dónde prioriza”

El presidente electo llamó al Gobierno a dedicarse a solucionar la contingencia del país, mientras que Elizalde manifestó que “esperamos que todos se pongan la camiseta de Chile”, en el marco del incierto apoyo de Kast a la candidatura.

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, luego de que el Gobierno de Boric oficializara su inscripción, la cual cuenta con el respaldo de Brasil y México.

En medio de su visita a las familias damnificadas por el megaincendio que afectó a Viña del Mar hace dos años, el futuro mandatario sostuvo: “Para nosotros hoy, en la fecha de aniversario de una catástrofe, la única contingencia es esta. Por lo tanto, creo que en esta fecha solo tenemos que ocuparnos de las víctimas de una catástrofe tan grande como la que se vive aquí, y no destinar hoy día, en ningún momento, a no pensar en eso”.

Kast evita abordar eventual apoyo a Bachelet y emplazó al Gobierno a enfocarse en la contingencia

Siguiendo en esa línea, Kast manifestó que “estamos todavía con una contingencia muy grave en el sur. Yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia”.

Tras ello, se le consultó si cree que el Gobierno se equivocó al haber oficializado la inscripción este lunes, y ante esto, el presidente electo respondió: “No tengo porqué pronunciarme si es acertado o no acertado lo que ha hecho el Presidente de la República”.

“Lo único que puedo decir es que Chile está viviendo una emergencia, y la emergencia está en Chile, está en el Biobío, está en la comuna de Maipú, está aquí en Viña del Mar. Esa es la contingencia y la urgencia de Chile. Uno tiene que ver dónde prioriza”, añadió.

En este sentido, aseveró que “nosotros hemos priorizado esta fecha para recordar, para acoger el dolor de las personas y yo he señalado en el otro tema que le ocupa y preocupa al Presidente, que el día 11 de marzo yo recién asumo como Presidente de la República y ya lo señalé y lo vuelvo a reiterar: mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema“.

Gobierno de Boric emplazó a Kast a apoyar la candidatura de Bachelet a la ONU

Después del anuncio de la candidatura de Bachelet a la ONU, los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Alberto van Klaveren (RR.EE.) y Camila Vallejo (Segegob) dieron más detalles en un punto de prensa.

En este marco, abordaron el suspenso que existe en relación a si la administración de Kast respaldará la candidatura. “Esta candidatura es una oportunidad para Chile. Y por tanto, esperamos que todos se pongan la camiseta de Chile, para que podamos tener una compatriota encabezando Naciones Unidas, que todos sabemos la relevancia que tiene esta institución en el marco del multilateralismo y en el ámbito internacional”, afirmó Elizalde.

El secretario de Estado aseguró que la nominación de la ex presidenta a la ONU se abordó en la primera reunión que tuvieron con la administración entrante.

“En la reunión que hubo entre el presidente Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, aquí en La Moneda, la primera reunión en que participamos varios ministros de Estado, junto a quienes van a formar parte del gabinete del próximo Presidente de la República, se conversó de este tema”, remarcó.

Siguiendo en esa línea, reiteró que Boric había anunciado que la candidatura se iba a inscribir en su mandato presidencial. “Se trata de hechos públicos, no solo que son conocidos por todos los actores políticos, sino que también son conocidos por todos los ciudadanos de nuestro país”, expresó.