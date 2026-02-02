Presentará ante el Parlamento Europeo: los líderes con los que Kast se reunirá en su nueva gira en el extranjero

El viaje busca fortalecer vínculos políticos y económicos, y se pondrá especial énfasis en temas como seguridad, inmigración, libertad de expresión e inversiones.

El presidente electo, José Antonio Kast, inició este lunes una gira oficial a Europa, durante la cual expondrá en el Parlamento Europeo, participará en actividades multilaterales y sostendrá al menos dos reuniones con jefes de Gobierno.

Según informó su equipo, el viaje busca fortalecer vínculos políticos y económicos entre Chile y naciones europeas. Se pondrá un especial énfasis en temas como seguridad, inmigración, libertad de expresión e inversiones, indicaron.

De acuerdo con lo establecido en el plan de viaje del líder republicano, su primera parada será en Bruselas, la capital de Bélgica.

En esa ciudad, Kast tomará parte como expositor principal en un foro del Parlamento Europeo. En particular, el presidente electo hará uso de la palabra en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, cita que reúne a parlamentarios y líderes políticos conservadores de distintos países.

Con qué líderes se reunirá Kast durante su gira por Europa

Esta nueva gira de José Antonio Kast se concreta luego de sus visitas a diversos países de Centroamérica, donde destacó el encuentro que mantuvo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y donde además conoció la cárcel que se construyó para los pandilleros y narcotraficantes.

La segunda escala de la gira del presidente electo por Europa será Budapest, en Hungría, donde mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro Viktor Orbán.

La parte final del viaje del líder republicano lo llevará a Roma, la capital de Italia, país en el que sostendrá un encuentro con la primera ministra, Giorgia Meloni.

Tras su cita con la jefe de Estado italiana, José Antonio Kast emprenderá viaje de regreso a Chile este viernes 6 de febrero.