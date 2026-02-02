“Es una deslealtad”: la molestia en el entorno de Kast con Boric por oficializar candidatura de Bachelet a la ONU

La actual oposición cuestionó el anuncio del presidente y lo acusó de “dejar amarres en distintas instancias” a semanas de su salida de La Moneda.

El entorno de José Antonio Kast y el mismo Partido Republicano no vio con buenos ojos el anuncio que se hizo en La Moneda, donde se oficializó la candidatura de Michelle Bachelet para ser la próxima secretaria general de la ONU.

Más aún luego de que el Gobierno de Gabriel Boric contara con el apoyo de sus pares de México y Brasil, países que son consideradas potencias en América Latina.

La molestia, principalmente, radica en que la actual administración “amarró” al próximo Gobierno, puesto que será en ese periodo donde deberán gestionar que la postulación de la ex presidenta sea un éxito. Por otro lado, los dejó sin margen en caso de que desistieran de respaldarla. Es que en caso de tomar cualquier decisión, además, deberán conversarlas con los gobiernos de México y Brasil.

Según dio a conocer La Tercera, a eso de las 10:00 horas, el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira (UDI) y Rojo Edwards, con quienes abordaron el anuncio.

Este último señaló a la prensa que “lo que ha hecho el día de hoy es una deslealtad porque pone en una situación muy difícil al presidente electo. Apoyar a Bachelet significa un problema muy grande respecto a las señales que se quiere enviar (…), pero no apoyarla también es un problema político, por lo tanto creo que ha sido una deslealtad lo que ha hecho el día de hoy el presidente Boric y más deslealtad aún incorporando a un aliado toda la vida de Chile como es Brasil y también como es México“.

Molestia republicana

En el Partido Republicano se sumaron a las críticas contra Gabriel Boric por la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

El diputado y vicepresidente del partido, José Carlos Meza, señaló que “no es el momento indicado para el lanzamiento de una candidatura de este tipo”. Junto con eso, recalcó que “corresponderá al presidente electo determinar cuál va a ser la política exterior de Chile frente a esta candidatura a partir del 11 de marzo”.

En tanto, los diputados Stephan Schubert y Catalina del Real, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Esta última puntualizó que “la postulación de Bachelet a la ONU es una decisión que debe tomar el presidente electo. Da la impresión que Boric, a solo días de su salida, está tratando de dejar amarres en distintas instancias en vez de ordenar el traspaso y las finanzas para hacer una salida digna y acorde con la estatura del cargo”.

Schubert agregó que “así como el presidente Boric tiene la capacidad y la facultad de presentar a doña Michelle Bachelet como candidata a un cargo en Naciones Unidas, en este caso, Secretaría General, el presidente electo tendrá facultad, una vez que asuma como presidente de la República, de determinar si va a apoyar o no esa candidatura“.

“Ya se ha señalado que es algo que él va a determinar una vez que asuma el cargo; necesita analizar los antecedentes, tanto la viabilidad de que efectivamente esa candidatura tenga éxito, como la utilidad que preste realmente para nuestro país”, cerró.