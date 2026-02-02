Senador Sanhueza descarta que Sala Cuna y FES se aprueben antes del cambio de mando: “Este Gobierno fracasó”

El presidente de la Comisión de Educación del Senado afirmó que “le va a corresponder al Gobierno de Kast asumir” estos dos proyectos y acusó al Ejecutivo de no priorizar la iniciativa de Sala Cuna.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI), se refirió a la polémica entre el Gobierno de Boric y su partido, luego de que se desatara un fuerte cruce a raíz del proyecto de Sala Cuna Universal, el cual se estancó debido a que la comisión no sesionó durante la jornada en que se tenía prevista su discusión.

En este marco, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, sostuvo que tienen la intención de trabajar para aprobar dicha iniciativa y el FES (Financiamiento de Educación Superior) en marzo, antes del cambio de mando del 11 de aquel mes.

Sin embargo, el senador Sanhueza en conversación con Radio Pauta, manifestó que “aquí hay que asumir las responsabilidades políticas, este gobierno fracasó en su intento de avanzar en estos dos proyectos, y le va a corresponder al gobierno de José Antonio Kast asumir. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos y tener todas las reuniones posibles para que este proyecto sea prioridad”.

Senador Sanhueza abordó el futuro del proyecto de Sala Cuna y FES

Respecto a las críticas del presidente Boric y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quienes acusaron a la UDI de llevar a cabo “maniobras dilatorias” y de tener una “actitud mezquina” por no tramitar el proyecto, el parlamentario que encabeza la Comisión de Educación apuntó contra el Ejecutivo por poner urgencia a la iniciativa después de dos años desde su ingreso al Senado.

“Uno ve los tiempos, claramente este proyecto no fue una prioridad para el Gobierno del presidente. Entonces, ahora decir porque no se realizó la Comisión de Educación o que hay aquí argucias para tratar de frenarlo, es absolutamente incorrecto“, aseveró Sanhueza.

En esa línea, afirmó que “para nosotros (el proyecto) es una prioridad, no solo porque ingresa en gobierno del presidente Sebastián Piñera, sino que también para nosotros la corresponsabilidad en la crianza de los hijos corresponde al padre y la madre”.

Respecto al FES, el senador expresó que “hay un claro consenso de que es un mal proyecto y que requiere muchas mejoras para poder efectivamente ponerle fin al CAE“.

Pese a ello, el parlamentario de la UDI sostuvo que hay consenso en que el sistema del CAE debe finalizar: “Existe consenso en que es un instrumento que hay que terminar, que cumplió una función y un rol determinado en el tiempo. Llegó una etapa que hay que cambiar el sistema“.

Considerando lo anterior, el senador descartó que se aprueben estos proyectos antes del cambio de mando: “Creo que es de una ingenuidad o es una falacia gigantesca“, señaló, teniendo en cuenta que Sala Cuna está en primer trámite legislativo, por lo que aún resta que pase por varias comsiiones y votaciones en sala.