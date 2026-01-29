Semana negra del Gobierno en el Congreso: proyectos emblemáticos quedaron al borde del fracaso 

En la última semana legislativa previo al receso legislativo el Gobierno de Boric intentó sacar adelante la ley de Sala Cuna Universal y su reforma política sin éxito.

Una semana maratónica se vivió en el Congreso. La tabla de ambas corporaciones estuvo colmada de proyectos impulsados por el Gobierno a votarse producto del parón legislativo de febrero y el próximo cambio de mando.

De hecho, varias iniciativas que el Ejecutivo aceleró su tramitación se despacharon a ley: nuevo sistema de inteligencia y titularidad docente fueron las más destacadas.

Sin embargo, el Gobierno de Gabriel Boric vio frustrada su intención de sacar adelante dos proyectos que venían a reforzar su legado: el proyecto de Sala Cuna Universal y la Reforma al Sistema Político.

Si bien habría existido un acuerdo entre el Ejecutivo, el oficialismo y la oposición para un acuerdo que abriera el camino a su aprobación, el proyecto no avanzó puesto que no se citó a la Comisión de Educación del Senado donde debía avanzar la tramitación.

El apuntado por el Gobierno —y el mismo Boric— fue el senador Gustavo Sanhueza (UDI), quien viajó esta semana a Panamá junto a una comitiva transversal de legisladores al Foro Económico Internacional de América Latina.

Sanhueza era el encargado de citar a la comisión, pero al estar fuera de Chile pospuso para marzo la discusión en torno al proyecto de sala cuna.

“El presidente de la Comisión de Educación del Senado, debiendo estar en Chile. El senador Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”, arremetió con dureza Boric.

La UDI salió a blindar de Sanhueza y, de paso, definió el destino del proyecto: no verá la luz en este Gobierno; será en el de José Antonio Kast.

“A última hora, quieren aprobar un mal proyecto y le echan la culpa a la oposición de no querer avanzar. El proyecto de sala cuna va a ver la luz en el año 2026, pero que va a ser corregido en el gobierno del Presidente Kast”, sentenció el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

A la negativa por la Sala Cuna se suma el fracaso de las gestiones para avanzar con el proyecto del nuevo financiamiento de la educación superior (FES) que no registra movimientos en la misma Comisión de Educación del Senado.

Reforma al sistema político

Otro balde de agua fría para el Ejecutivo fue la constatación de que no había piso para aprobar la reforma política impulsada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

El lunes de esta semana la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, se hizo presente en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados con la expectativa de aprobar el proyecto y poder votarlo en primer turno el martes en la sala de la corporación.

Sin embargo, tras la presentación de los expertos y al considerar que se ingresaron 54 indicaciones al proyecto, la ministra constató que no existía piso político hoy para aprobar la reforma.

La discusión debió postergarse para marzo mientras que en febrero se establecerá una mesa de trabajo entre miembros de la comisión para llegar a un acuerdo. Pero la reforma no podrá votarse en el mandato de Boric puesto que los tiempos legislativos no dan.

Así lo reconoció el presidente de la comisión de Gobierno, el diputado Rubén Oyarzo (PR) quien ante la consulta de EL DÍNAMO sostuvo que “esto se resolverá en el siguiente periodo legislativo”.