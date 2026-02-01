Encuesta Cadem: gira internacional de Kast recibe fuerte respaldo ciudadano con el 67%

El estudio también muestra altas expectativas sobre el nuevo gobierno y un amplio respaldo a políticas migratorias más restrictivas.

Los resultados de la Encuesta Cadem muestran un escenario político marcado por una evaluación positiva del presidente electo José Antonio Kast, particularmente su gira por Centroamérica y el Caribe, y una opinión pública mayoritariamente favorable a políticas más restrictivas en materia migratoria.

Respecto a los viajes del presidente electo, el 88% de los encuestados declaró haber sabido o escuchado hablar de ella, y 67% la evaluó de manera positiva, frente a un 22% que la calificó negativamente. Entre los hitos del viaje, la reunión considerada más relevante fue el encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (38%). En segundo lugar aparece la reunión con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (27%).

Respecto al plano interno, 57% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el nuevo gobierno de Kast, mientras que 22% estima que el país tendrá un desempeño regular y 18% anticipa un escenario negativo. En contraste, la evaluación del gobierno saliente se mantiene más debilitada: durante la cuarta semana de enero, 37% aprobó la gestión del presidente Gabriel Boric y 56% la desaprobó, cerrando el mes con un promedio de 36% de aprobación y 58% de desaprobación.

Tras la gira de Kast: encuestados por Cadem apuntan a la inmigración

La inmigración emerge como uno de los temas más sensibles para la opinión pública. Un 64% considera que la llegada de inmigrantes es mala para el país, aunque existen matices: 61% está de acuerdo con regularizar a inmigrantes en situación irregular que demuestren tener un empleo formal.

Más allá de aquello, el respaldo a medidas duras es amplio: 79% cree que Chile debe adoptar una política migratoria más restrictiva, 56% apoya cerrar completamente las fronteras y 81% está de acuerdo con expulsar a todos los inmigrantes que hayan ingresado de manera irregular.

Respecto de los mecanismos de control fronterizo, la mayoría prefiere el despliegue de militares (59%) y el uso de mayor tecnología (40%), mientras que opciones como la construcción de muros o zanjas concitan un apoyo significativamente menor.