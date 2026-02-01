Secciones
Encuesta Cadem: gira internacional de Kast recibe fuerte respaldo ciudadano con el 67%

El estudio también muestra altas expectativas sobre el nuevo gobierno y un amplio respaldo a políticas migratorias más restrictivas.

Patricio Torres
Patricio Torres

Los resultados de la Encuesta Cadem muestran un escenario político marcado por una evaluación positiva del presidente electo José Antonio Kast, particularmente su gira por Centroamérica y el Caribe, y una opinión pública mayoritariamente favorable a políticas más restrictivas en materia migratoria.

Respecto a los viajes del presidente electo, el 88% de los encuestados declaró haber sabido o escuchado hablar de ella, y 67% la evaluó de manera positiva, frente a un 22% que la calificó negativamente. Entre los hitos del viaje, la reunión considerada más relevante fue el encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (38%). En segundo lugar aparece la reunión con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (27%).

Respecto al plano interno, 57% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el nuevo gobierno de Kast, mientras que 22% estima que el país tendrá un desempeño regular y 18% anticipa un escenario negativo. En contraste, la evaluación del gobierno saliente se mantiene más debilitada: durante la cuarta semana de enero, 37% aprobó la gestión del presidente Gabriel Boric y 56% la desaprobó, cerrando el mes con un promedio de 36% de aprobación y 58% de desaprobación.

Tras la gira de Kast: encuestados por Cadem apuntan a la inmigración

La inmigración emerge como uno de los temas más sensibles para la opinión pública. Un 64% considera que la llegada de inmigrantes es mala para el país, aunque existen matices: 61% está de acuerdo con regularizar a inmigrantes en situación irregular que demuestren tener un empleo formal.

Más allá de aquello, el respaldo a medidas duras es amplio: 79% cree que Chile debe adoptar una política migratoria más restrictiva, 56% apoya cerrar completamente las fronteras y 81% está de acuerdo con expulsar a todos los inmigrantes que hayan ingresado de manera irregular.

Respecto de los mecanismos de control fronterizo, la mayoría prefiere el despliegue de militares (59%) y el uso de mayor tecnología (40%), mientras que opciones como la construcción de muros o zanjas concitan un apoyo significativamente menor.

