PC le pone límites a la militancia de Jeannette Jara: “No podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”

Durante la campaña presidencial, la ex candidata oficialista dijo que Cuba “claramente no es una democracia”.

En momentos en que la ex candidata presidencial, Jeannette Jara, aún no toma una decisión respecto de mantener su militancia en el Partido Comunista (PC), desde la colectividad cuestionaron algunas de sus declaraciones y aseveraron que “en este partido no podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”.

Así lo afirmaron los dirigentes comunistas Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política, y Hugo Gutiérrez, miembro del comité central, durante su participación en el programa de streaming Barba Roja.

Aunque no la nombraron directamente, los dichos de Jeannette Jara sobre que Cuba “claramente no es una democracia” salieron al tapete cuando ambos dirigentes abordaron el viaje a la isla caribeña que realizaron durante enero el presidente del PC, Lautaro Carmona, y el propio Juan Andrés Lagos.

El PC y la militancia de Jeannette Jara por dichos sobre Cuba

Al abordar esa visita a La Habana, Hugo Gutiérrez sostuvo que “no creo que haya dentro de nuestras filas (del PC) alguien que no encuentre en este partido la trinchera para solidarizar con Cuba”.

“En este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido“, complementó el dirigente del PC sobre los dichos de Jeannette Jara.

El abogado ahondó en el tema y recalcó que “no creo que haya dentro del partido, y si es así, no está en el lugar más adecuado, (alguien) que crea que Cuba es una dictadura. Este es el partido donde están aquellos hombres, mujeres y jóvenes que apoyan la revolución cubana”.

En esa línea, Hugo Gutiérrez sostuvo que “en consecuencia, no puede haber nadie en este PC que crea que no haya que expresar nuestro máximo apoyo y respaldo al pueblo cubano. Si eso llegase a ocurrir, aquí, sin duda, el que está de más es aquel que cree que no debemos hacerlo”.

Al abordar el tema y también sin nombrar directamente a Jeannette Jara, Juan Andrés Lagos recordó que “en algún momento aquí en Chile se hablaba con tanta ligereza de que la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba“.

“Yo no sé si en este momento hay algún espacio para justificar algo, a propósito de que ahí habría regímenes dictatoriales, de verdad. Es tan fuerte lo que está pasando. Lo mismo pasa con Irán, que es una nación agredida, atacada, y lo que está haciendo es generar una defensa”, planteó.

Gutiérrez calificó a Boric de “traidor y servil”

Además, el dirigente comunista Hugo Gutiérrez también criticó al presidente Gabriel Boric, luego de que el mandatario afirmó que “Cuba es una dictadura (…) y Fidel Castro fue un dictador”.

“Boric tiene que hacerse cargo de lo que pase con el pueblo cubano, porque (la condena que hizo) no es un simple comentario que puede hacer cualquier mortal”, planteó el miembro del comité central del PC.

Luego añadió que “lo más curioso es que estas cosas no las decía él antes. Él las dice ahora (…). ¿Con quién se quiere congraciar este fulano? Al final del día, lo que hace es congraciarse con (…) Estados Unidos. Como un cobarde, lo que quiere hacer es congeniar con el amo. Es decir, es una conducta servil. Eso es vergonzoso“.

Por su parte, Lagos manifestó que “si alguien piensa que, por estar del lado del imperio se va a salvar de esta lógica, sea quien sea, está recontra equivocado. Mira Dinamarca, pues. No es chacota, estamos hablando en serio”.