Quién es Francisco Ljubetic, el nuevo delegado presidencial de La Araucanía elegido por Kast

El futuro ministro Ruminot aseguró que hasta el minuto, el ex fiscal no se ha negado a la decisión del presidente electo.

El futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, aseguró José Antonio Kast nombró a Francisco Ljubetic como el nuevo delegado presidencial de La Araucanía.

Desde hace semanas que este nombre rondaba como la carta de la próxima administración para asumir dicho cargo en esta zona clave en la batalla contra el crimen organizado, por lo que trabajaría codo a codo con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Consultado al respecto, el actual senador señaló que “yo entiendo que está resuelto. Mire, uno nunca sabe hasta que los nombramientos se hacen oficiales. (…) Me imagino que sí, me imagino que por lo menos en el minuto en que el presidente (electo) le ofreció el cargo y le pidió a Francisco Ljubetic que asumiera… ¿Qué puede ocurrir? Que a veces, por una u otra razón, el presidente pudiera estimar que debe cumplir una misión en otra parte, que debe cumplir una tarea distinta. Yo no creo que ocurra”.

“Pero lo que quiero decir es que hoy el más probable delegado presidencial regional de La Araucanía, porque además lo eligió el propio presidente José Antonio Kast, es Francisco Ljubetic. Así que hay que esperar dos o tres días para que sea la confirmación de los 16 delegados en todo el país”, agregó.

La carrera del futuro delegado de La Araucanía

Francisco Ljubetic es un abogado que cuenta con más de 30 años de trayectoria. En el Ministerio Público se desempeñó primero como fiscal de Villarrica entre el 2000 y 2005 y, posteriormente, como fiscal de la Región de La Araucanía hasta 2013.

En este último rol fue uno de los primeros en plantear los vínculos que existían entre integrantes de grupos radicales mapuches y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ese año, quien fuera fundador de la Carrera de Derecho en la Universidad Autónoma asumió como Vicedecano de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma casa de estudios, mismo tiempo que se desempeñó como integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco.