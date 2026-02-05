Aumenta la tensión en PNL: Labbé acusa “autoritarismo” de Kaiser y le pide ser “más humilde”

El diputado acusó “veto” a los militantes y reforzó sus cuestionamientos tras la fallida negociación para integrar el Gobierno de Kast.

El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristián Labbé, elevó la tensión de la colectividad y apuntó contra la directiva y su presidente, Johannes Kaiser, acusándolos de “tener control sobre sus militantes”, a raíz de la decisión del PNL de no ser parte del futuro Gobierno de José Antonio Kast.

En diálogo con Tele13 Radio, el parlamentario nuevamente manifestó su oposición a la postura del partido y abordó el congelamiento de la militancia de Ana Victoria Quintana, quien suena con fuerza para ejercer como subsecretaria de Prevención del Delito.

“Puede ser leído como una salida elegante, pero finalmente lo que está demostrando es que el partido finalmente logra tener el control sobre sus militantes, los militantes dejan y pierden la soberanía de poder tener una opinión o de poder tener una visión distinta con respecto a lo que tiene la directiva de manera bien autoritaria”, comenzó diciendo.

En este sentido, explicó que “cuando planteé mi discrepancia con Johannes Kaiser, no se tomó en cuenta mi opinión. Estas diferencias para mí le hacen bien al partido, pero pareciera que a ellos no les gustó esta discrepancia, y termina siendo, y lo digo con mucha responsabilidad, matonesco como directiva. No quiero seguir con la teleserie pero da lata ser parte de un partido, jefe de campaña y que termine vetando a los militantes. No sólo a mí, sino que a todos”.

A lo que añadió: “Pueden existir diferencias o discrepancias, pero lo que no puede haber es un totalitarismo donde si no piensas como yo, no eres parte del club. Ahí termina demostrándose que el PNL es un partido joven y que se puede ir corrigiendo en la medida que vaya más tiempo de rodaje en política”.

Se acrecienta la tensión en el PNL tras nuevas críticas de Labbé a Kaiser y a la directiva

Por otro lado, el Labbé también se refirió al estado de su relación con el partido y con Johannes Kaiser, de quien fue jefe de campaña en su candidatura presidencial.

“Es una relación que está de una u otra manera, alejada, tibia (…) No es personal, es una discrepancia con la directiva, institucional. Es una relación distante política“, expresó.

Tras ello, cuestionó la negociación del PNL con el Partido Republicano para integrar el próximo gabinete. “Creo que no solo se subestimó, no se negoció bien, no se articuló bien por parte de la directiva, porque al final no se trata de qué ministerio estás pidiendo, se trata de estar y ser parte de un gobierno“, criticó el legislador.

Siguiendo en esa línea, recalcó: “Aquí lo importante es que un partido político como el Partido Nacional Libertario no puede amputarle las piernas políticas o las piernas técnicas, tácticas, al resto de los militantes”.

Sumado a ello, el diputado manifestó su desacuerdo con Kaiser sobre la frase de ser una “oposición amigable” al Gobierno de Kast. “Discrepo absolutamente. ¿Va a ser una oposición amigable? ¿Qué es eso? La oposición, es oposición. No existen medias tintas”, aseguró.

Para cerrar, se dirigió directamente al timonel del partido: “Le diría a Johannes Kaiser que sea más humilde, deje correr el gobierno y la administración de José Antonio Kast, para luego ver cómo podemos sumar o restar, pero esa soberbia de decir, vamos a hacer esto y esto, una oposición amigable, no existe”, sentenció.