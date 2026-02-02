Quién es Ana Victoria Quintana, la abogada que suspendió su militancia en el PNL por su posible arribo al Gobierno de Kast

El nombre de la ex fiscal suena fuerte para asumir el cargo de subsecretaria de Prevención del Delito.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, confirmó que la abogada Ana Victoria Quintana decidió suspender su militancia debido a su eventual nombramiento como la nueva subsecretaria de Prevención del Delito en el Gobierno de José Antonio Kast.

“Quería informarles que Ana Victoria Quintana, ex fiscal, ha decidido congelar su militancia en el Partido Nacional Libertario en razón de estar abierta a poder ser llamada a una eventual subsecretaría en el futuro gobierno“, señaló el ex candidato presidencial.

Aún así, Kaiser destacó su trayectoria para asumir dicho rol en la próxima administración. “Tiene un magíster en derechos humanos, está especializada en la Fiscalía de delitos sexuales y de género“, aseveró.

Por otro lado, el diputado recalcó la independencia del partido, ya que no formará parte del Gobierno de Kast, pero sería “irresponsable” impedir que sus figuras puedan asumir roles, tomando en cuenta sus capacidades.

“Sería irresponsable de nuestra parte el impedir que una de nuestras mejores cartas, nuestras mejores personas –nosotros la habíamos propuesto para el Ministerio de Justicia incluso-, pueda hacer un aporte”, subrayó.

La carrera de Ana Victoria Quintana

La posible futura subsecretaria es abogada de la Universidad Central y se desempeño como fiscal de Delitos Sexuales y Género en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Además fue abogada en el Sename.

Uno de sus casos más recordados fue la condena de sieta años de cárcel que logró en contra del pastor evangélico Ricardo Cid Castro, por el delito de abuso sexual reiterado a una menor de edad de 17 años.