El examen que prepara el gobierno de Kast ad portas del cambio de mando 

Los ministros nombrados por Kast ya han comenzado a pedir información interna respecto a las carteras que encabezarán a partir de marzo.

Diversas reuniones bilaterales se desarrollaron esta semana como parte del traspaso de mando que culminará el próximo 11 de marzo, cuando Gabriel Boric le pase la banda presidencial a José Antonio Kast.

El proceso, hasta el momento, se ha dado sin mayores sobresaltos. De hecho, la tónica ha sido que los ministros salientes y entrantes coinciden en los desafíos y pendientes que tienen sus respectivas carteras.

La bilateral más reciente fue la del Ministerio de la Mujer, en la que participaron la ministra Antonia Orellana y su sucesora, la social cristiana Judith Marín.

Tras la cita, la futura ministra abordó la reunión señalando que “conocimos un poco más del estado actual del Ministerio, tanto en materia interna, administrativa, en materia legislativa y, por supuesto, en aquellos programas que son de apoyo a las mujeres, que para nosotros es sumamente relevante”.

Así como Marín, otros ministros nombrados por Kast ya han comenzado a pedir información interna respecto a las carteras que encabezarán a partir de marzo.

Esta semana Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, se reunió con Carlos Montes para iniciar el traspaso de información.

Fuentes de la Oficina del Presidente Electo (OPE) sostienen que es precisamente esa cartera una de las que más preocupa a la futura administración puesto que uno de los primeros test que deberá sortear Kast es el de la reconstrucción de Valparaíso y ahora, del Biobío.

En la instancia, Poduje puso sobre un tema incómodo para el actual Gobierno: el estado de avance de la reconstrucción en la quinta región.

Según las cifras de Montes, el avance de las obras rondan el 50%, algo muy distinto a lo que visualizan en el futuro gobierno de Kast desde donde indican que la reconstrucción está apenas en un 10%.

Por lo mismo, en el equipo de Poduje apuestan a tener la totalidad de la información a disponibilidad para poder trazar un plan de reconstrucción que se pueda concretar en 15 meses, plazo que se autoimpuso el futuro titular del Minvu.

La reconstrucción, en todo caso, no es el único tema que interesa a los nuevos inquilinos del ministerio; el estado de contratos con proveedores y los convenios suscritos también serán examinados.

Algo similar ocurre con el Plan Nacional de Búsqueda, el que ha sido cuestionado por sectores de la actual oposición por —dicen en el sector— escasos avances.

En la reunión bilateral que sostuvo junto al titular de Justicia, Jaime Gajardo, el futuro ministro Fernando Rabat consultó respecto a aspectos técnicos y de equipo de la política lanzada en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe. De momento, Rabat no ha dado luces sobre el futuro de este plan.

Dotaciones, sueldos y contracciones: el otro examen a los ministerios

En paralelo, y de forma generalizada, miembros de la futura administración han comenzado a averiguar sobre tres aspectos relevantes para los objetivos trazados: dotaciones de los ministerios, últimas contrataciones y las remuneraciones que reciben asesores y funcionarios.

Además de las solicitudes de transparencia que han enviado centros de pensamiento ligados a la derecha, integrantes del futuro gobierno de Kast han solicitado información respecto a las dotaciones de personal.

Esto, aseguran en círculos cercanos al gobierno entrante, responde al compromiso de campaña de “cortar la grasa del Estado”. En otras palabras, reducir el número de trabajadores que prestan servicio al Gobierno central.

Para ese objetivo es relevante acceder a las descripciones de tareas y el valor de las remuneraciones más altas.

El proceso se da en el contexto de las acusaciones de amarre que hizo el ministro del Interior del gobierno de Kast, Claudio Alvarado.

El actual gobierno, como informó EL DÍNAMO, mantiene 17 concursos públicos para asegurar jefaturas y otros cargos clave en distintos ministerios.