Pese a advertencia de Alvarado: Gobierno busca amarrar jefaturas y cargos claves a 36 días del cambio de mando

El futuro ministro del Interior advirtió que el Gobierno de Boric estaba buscando “apitutar” personal de confianza antes del cambio de mando. Actualmente existen 23 concursos abiertos en subsecretarías para jefaturas y otros cargos clave.

Diez concursos públicos para llenar jefaturas de departamentos y servicios abrió el Gobierno a 37 días de dejar La Moneda.

Fechados el 2 de febrero como inicio de la convocatoria y hasta el 13 del mismo mes, destacan los concursos para asignar cuatro jefaturas en la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, repartición a cargo de Gabriela Elgueta Poblete.

Según el portal Empleo Público, la repartición dependiente del Minvu publicó el martes de esta semana los concursos para jefatura del Departamento de Gestión de Personas; jefatura del Departamento de Estudios y Desarrollo; jefatura del Departamento de Administración y Finanzas del Serviu Región Aysén; y jefatura para el Departamento de Administración y Finanzas en la Región de O’Higgins.

En el caso de los dos primeros puestos, la renta bruta que se ofrece es de $3.570.701; en la vacante disponible en Aysén asciende a $4.762.541 y en O’Higgins el sueldo que se oferta es de $3.593.553.

Sumados a los cargos en el Minvu, están vigentes 17 convocatorias en otras cuatro subsecretarías: Medio Ambiente, Evaluación Social, Pesca y Agricultura y Prevención del Delito. Esta última es la que tiene más concursos abiertos, con 12.

De acuerdo a La Segunda, también existen dos concursos abiertos en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas a cargo de Galo Edelstein. Una jefatura del departamento de adquisiciones con una renta bruta de $4.275 689 y otra jefatura para departamento de políticas institucionales, con el mismo sueldo.

Acusación de amarre del gobierno entrante

El hecho de que el Gobierno esté apurando una serie de concursos para llenar cargos claves, y que según miembros de la administración entrante no son urgentes, ha tensionado el traspaso de mando que tiene como próximo paso las reuniones bilaterales entre ministros en ejercicio y los que asumirán en marzo.

Claudio Alvarado, ministro del Interior nombrado por Kast, advirtió la situación, apuntando a que existe un ánimo de amarre por parte del actual Gobierno.

“Se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas, lo que nos genera a nosotros una dificultad y un problema, porque a veces son cargos de primer nivel que deberían ser de confianza del gobierno que asume”, sostuvo el futuro jefe del gabinete ministerial de Kast.

Ante la situación, diversos think tanks vinculados a la derecha, como Ideas Republicanas o Libertad y Desarrollo, han enviado solicitudes de transparencia a ministerios y otras reparticiones del Estado para conocer de contrataciones, dotaciones de personal y remuneraciones.

Voces del Partido Republicano han mencionado que la idea es tener claridad de los cargos en que habría existido “amarre” para realizar los recortes necesarios, tal como comprometió el mandatario electo en campaña.

En ese sentido, los republicanos aseguran que el primer recorte será en el “personal político” que deje el actual gobierno a la futura administración.