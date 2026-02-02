¿Se mantiene el recorte fiscal en los US$ 6.000 millones? Quiroz ha dicho que sí, pero que aún están por verse los plazos

Conocido ya el déficit fiscal de 2,8% del PIB en 2025, el ministro de Hacienda entrante tendrá este miércoles una reunión clave con su antecesor, Nicolás Grau.

Fue un balde de agua fría no sólo para el actual Gobierno, sino que también para el entrante. Por tercer año consecutivo la Dipres sobreestimó los ingresos anuales lo que provocó un aumento del déficit fiscal anual: la proyección del Ministerio de Hacienda era de un 2% del PIB, pero la cifra final llegó a 2,8%.

La situación será abordada en la bilateral de traspaso de mando que sostendrán este miércoles el actual titular de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, el economista Jorge Quiroz, nombrado por el presidente electo, José Antonio Kast.

Una de las preocupaciones de Quiroz es acceder rápidamente a la información contable disponible en la Dipres para acomodar, antes de iniciar su periodo, los números y trazar un plan de recorte fiscal como se planteó en campaña.

Tras una “reunión de emergencia” en la OPE junto a Mara Sedini y Claudio Alvarado al conocerse el balance de Hacienda, Quiroz afirmó que “el orden de magnitud del recorte fiscal sigue siendo de US $6.000 millones” aunque precisó que el plazo para llevarlo a cabo “va a diferir dependiendo de lo que observemos” una vez asuma el nuevo gobierno.

En campaña Kast se comprometió a realizar el ajuste en 18 meses. Quiroz, en todo caso, matizó esa meta al referirse a la actual situación fiscal del país. El pasado 21 de enero, en un seminario de Clapes UC, el economista sostuvo que “si tenemos la meta cerrar el último año de gobierno con balance estructural, y crecemos paulatinamente en 2,5%, 3%, 3,5%, y llegamos al último año con un 4%; el sistema se equilibra con US$6.000 millones de ajuste, aproximadamente”.

Las advertencias a Quiroz que ponen presión al ajuste

La situación es seguida de cerca no sólo por el gobierno entrante, sino que también por las fuerzas que apoyaron a Kast en su llegada a La Moneda.

Johannes Kaiser, por ejemplo, convocó a un punto de prensa en la mañana de este lunes con motivo del déficit fiscal. En la instancia, el líder del PNL cuestionó a los parlamentarios republicanos y los ministros nombrados por Kast por no rechazar la ley de reajuste al sector público, aun cuando el CFA advirtió que el alza salarial estaba desfinanciada.

“Nos preocupa especialmente que durante la votación de la ley de reajuste, desde el nuevo gobierno no se hayan hecho las prevenciones que correspondían para rechazar esa ley. Creemos y entendemos que se quiera entrar con la fiesta en paz en materia de la relación con los empleados públicos, pero entendemos también que no se puede hacer a costa de asumir de inmediato un déficit extra sobre aquel estructural”, cuestionó Kaiser.

El líder de los nacional libertarios, además, subió la apuesta del recorte fiscal: “En la práctica (el déficit actual) desordena completamente las promesas de ajuste fiscal que había hecho José Antonio Kast en campaña. No olvidemos que en su momento se habló de 6.000 millones de dólares. Bueno, ahora para lograr los mismos efectos van a tener que ser 8 mil (millones), advirtió Kaiser.

Desde Chile Vamos también han hecho advertencias. En campaña se advirtió que un recorte de 6 mil millones no era posible, en cambio, se propuso una cifra de 2 mil.

Consultada por EL DÍNAMO, la diputada Marlenne Pérez (IND-UDI) dice que el reajuste “debe estar en línea con la protección de programas sociales esenciales, que son vitales para garantizar el bienestar de la población más vulnerable”.

Y agrega: “Es responsabilidad de las autoridades actuales y futuras encontrar un equilibrio entre la estabilidad económica y la protección de los sectores más vulnerables”.