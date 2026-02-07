Zoom a los subsecretarios de Kast: mayor presencia de Chile Vamos, independientes liderando y el regreso de los equipos de Piñera

Si bien la participación de figuras de Chile Vamos aumentó ante la advertencia de los partidos, los independientes siguen teniendo mayor presencia. El factor común, en todo caso, es el piñerismo presente en el equipo de subsecretarios: de los 39 designados, 21 trabajaron en algún cargo durante las administraciones del expresidente.

Luego de haber pospuesto en dos ocasiones el nombramiento de subsecretarios y un retraso de más de dos horas en la ceremonia, finalmente José Antonio Kast dio a conocer quiénes serán 39 de sus subsecretarios a falta de la designación del titular de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

El nombramiento de las figuras de segunda línea política del gobierno de Kast causó gran expectación en las semanas previas. Esto, luego del anuncio de los ministros que tuvo como sorpresa la gran cantidad de independientes que estarán a la cabeza de los 25 ministerios que conforman el gabinete ministerial.

Con el nombramiento de los subsecretarios se esperaba dar mayor cabida a los partidos, en especial a Renovación Nacional y la UDI, los partidos más grandes de Chile Vamos. Y así sucedió.

Aunque se mantuvo la tónica de una marcada presencia de independientes, la UDI —partido del que proviene Kast—, se quedó con siete subsecretarías, siendo el partido con más subsecretarios designados.

Máximo Pavez, vicepresidente de la UDI, fue nombrado en Interior; Gustavo Rosende, en Trabajo; María Paz Lagos en Turismo; Osvaldo Urrutia en Pesca; Alejandro Fernández en Servicios Sociales; Natalia Aguilar en , Vivienda; y Nicolás Balmaceda en Obras Públicas.

El segundo partido con más militantes es RN, que tendrá a cinco subsecretarios: Constanza Castillo en Segpres; Patricio Torres en Relaciones Exteriores; Daniela Castro en Mujer y Equidad de Género; José Ignacio Vial en Medio Ambiente; y Pablo Mira en Derechos Humanos.

Más atrás quedó el Partido Republicano, tienda fundada por Kast. Pese a ser la casa política del mandatario electo, sólo tres militantes fueron nombrados. Eso sí, los tres militantes que pasarán a ser subsecretarios quedarán en cargos clave y con buena proyección política.

Se trata de Luis Silva, vicepresidente del Partido Republicano y ex consejero constitucional que fue nombrado como subsecretario de Justicia; Sebastián Figueroa, ex director ejecutivo de Acción Republicana, ex consejero constitucional y coordinador de nombramientos de la OPE, quien fue designado en la poderosa Subdere a cargo de Interior; y Álvaro González en Minería.

Evópoli, en tanto, quedará con total control del Ministerio de la Cultura con el nombramiento de Carlos Lobos Mosqueira que acompañará a Francisco Undurraga.

Amarillos, partido que al igual que Evópoli está en proceso de disolución, contará con su presidente Andrés Jouannet en la subsecretaria de Interior.

Un caso particular es el de Ana Victoria Quintana quién encabezará la Subsecretaría de Prevención del Delito. Quintana, antes de asumir, figuraba como militante del Partido Nacional Libertario. Sin embargo, tras confirmar que ocuparía un cargo en el gobierno de Kast, el líder de su partido, Johannes Kaiser, anunció que la militancia de la subsecretaría quedaría suspendida.

Demócratas, en tanto, no contará con militantes en la segunda línea del Ejecutivo, pese a que se especuló que su secretario general, Carlos Maldonado, asumiría en Derechos Humanos donde finalmente fue nombrado Pablo Mira de RN.

Tras el anuncio, Maldonado abordó la situación descartando haber estado alguna vez contemplado como autoridad de Gobierno. “La información que circuló sobre mi supuesto nombramiento, nunca fue correcta”, dijo el representante de Demócratas en su cuenta de X (antes Twitter).

Think Tanks de derecha lideran también en Subsecretarías

Pese a que en comparación a los ministerios aumentó la participación de los partidos políticos, en las subsecretarías se mantiene la predominancia de los independientes.

De hecho, de los 39 nombramientos, 21 nombres son figuras sin militancia política conocida, versus los 18 que pertenecen a tiendas del arco de la derecha.

Una tendencia que sí se puede apreciar —que ya se vio en los nombramientos de ministros— es la influencia que han ganado en el gobierno de Kast los think tank (o centros de pensamiento) ligados al sector.

Desde la Fundación Jaime Guzman provienen cuatro subsecretarios; Máximo Pavez, quien fue director del programa legislativo por 11 años, Gustavo Rosende (Trabajo, UDI) que fue director legislativo, Sebastián Figueroa; ex director del área de servicio público entre 2013-2015, y María Cristina Tupper (Educación Parvularia) que fue investigadora del centro ligado al gremialismo.

Otros subsecretarios nombrados por Kast que tuvieron participación en think tanks del sector son Castillo de la Segpres que fue investigadora de LyD; José Francisco Lagos, que es director ejecutivo del Instituto Res Pública y asumirá en la Segegob; Alejandro Fernández que llegará a Servicios Sociales y fue director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES); Juan Pablo Rodríguez de Hacienda, ex director ejecutivo de la Fundación P!ensa; y Gabriel Ugarte que asumirá en Evaluación Social y es investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El regreso de los equipos de Piñera

Otro factor que llamó la atención en los nombramientos es que más de la mitad de los subsecretarios nombrados por Kast tienen experiencia previa en los gobiernos de Sebastián Piñera. De los 39 designados, 21 trabajaron en algún cargo durante las administraciones del expresidente, ya sea en su primer mandato (2010-2014) o en el segundo (2018-2022).

Entre los que repiten cargo están Carlos Lobos, que volverá a encabezar la Subsecretaría de Cultura que ya lideró entre 2012 y 2014; Emilio de la Cerda, que repite en Patrimonio Cultural donde estuvo entre 2018 y 2022; y Andrés Otero, que regresa al Deporte tras ocupar el mismo puesto en el segundo gobierno de Piñera.

Máximo Pavez, el nuevo subsecretario del Interior, fue subsecretario general de la Presidencia entre 2020 y 2022, además de haber sido jefe de la División de Relaciones Políticas de la Segpres durante Piñera II y asesor del Minsal en Piñera I. Constanza Castillo también trabajó en ambos gobiernos de Piñera: fue jefa de la División de Relaciones Políticas de la Segpres en el segundo mandato y asesora en el primero.

Otros nombres con paso por los gobiernos del expresidente son Sebastián Figueroa, que fue seremi de Educación de O’Higgins y jefe de gabinete de la subsecretaría de Educación durante Piñera I; Daniel Rodríguez, que fue jefe de asesores de la ministra Marcela Cubillos y secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación en Piñera II; y Patricio Torres, que fue secretario general de Política Exterior de Cancillería y embajador ante la Unión Europea durante el segundo mandato.

José Pablo Gómez, que asumirá como director de la Dipres, estuvo 14 años en la institución como jefe de la División de Finanzas Públicas, cargo que ocupó de forma continua desde el primer gobierno de Michelle Bachelet hasta el segundo de Piñera, siendo removido en marzo de 2022 con la llegada de Gabriel Boric. Ahora regresa, pero ascendido al cargo de director.

La lista incluye también a jefes de gabinete de subsecretarías como Gustavo Rosende (Trabajo), José Ignacio Vial (Medio Ambiente), Álvaro González (Minería) y Martín Mackenna (Transportes); seremis como Francesco Venezian (Agricultura en Valparaíso); y asesores ministeriales como Juan Pablo Rodríguez, María Cristina Tupper, Pablo Mira y Romina Garrido.

La continuidad con los equipos de Piñera es especialmente marcada en RN, donde el 80% de sus militantes designados como subsecretarios de Kast tienen experiencia en los gobiernos del expresidente.